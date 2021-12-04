甜心特派陳思綾直擊《聲林之王3》攝影棚！滿滿選手福利～好幸福

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精彩絕倫的《聲林之王3》全新賽季正式開播，堅強的導師陣容以及眾多選手的天籟歌聲成為網路熱門話題，也令人相當好奇，完爆台灣節目製作預算的「第3座聲林」完整樣貌，特別由甜美的聲林特派員陳思綾帶大家到《聲林之王3》攝影棚現場一探究竟！

▲聲林之王人氣選手陳思綾重返聲林舞台直擊第三座聲林大讚規格再度提升。（圖／翻攝自影片，下同）

影片中可以看到，曾為聲林之王2選手之一的陳思綾，重返聲林舞台忍不住表示熟悉又興奮，也強烈感受到節目製作的精緻度與規格再度向上提升！像是因應節目錄影時間很長，導師座位旁就擺放了水氧機自由搭配喜歡的精油舒壓。

▲飛行導師座位旁都擺放著水氧機及大地防護精油。

陳思綾就分享森美妍大地防護精油系列有1~5號，其中自己最喜歡「淨化防護複方精油01」含有薰衣草、桉油醇迷迭香、胡椒薄荷、澳洲尤加利、甜馬鬱蘭，不只香氣很清新，裡面還有特別的「羅文莎葉」像一個隱形保護罩，可以淨化、暢通呼吸。

▲聲林之王推出的限定包裝，特別邀請旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作。

而今年也特別照顧選手們，不只在獲勝的選手席上準備了舒服的ecL抱枕，選手化妝區也升級服務，像是提供了ecL彩妝系列，而這次為聲林之王推出的限定包裝，特別邀請旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作聯名。以「隱藏在叢林裡的歌聲」作為設計理念，叢林就像歌手站上的舞台，豐富的叢林植物及花卉象徵樂章符號，上面的每隻動物都代表不同個性，就像每位選手都有不同的面向，可以像動物一樣透過歌聲綻放生命力。

▲ecL水潤唇膏共3色，都是實用色系且非常滋潤保濕。

▲陳思綾最喜歡ecL眼頰兩用盤。

特派員陳思綾也特別分享自己就是用ecL水潤唇膏02奶茶薔薇，含有維生素E及乳木果油達到很好的滋潤功能，在肌膚表層形成天然保護膜，可以修護唇部乾裂不適，尤其秋冬嘴唇常常比較乾就很好用。而陳思綾個人最喜歡ecL眼頰兩用盤，如果很趕來不及化妝，有這一盤就可以輕鬆搞定臉上的全妝！彩盤裡面的八個顏色都是實用的大地色系，妝感很顯色，即使錄影時間很長也可以hold住妝容，萬一沒帶刷具也可以用指腹輕刷，上妝超簡單。

在梳化區除了ecL彩妝之外，ecKare也為大家準備森美妍面膜、雪玫瑰乳霜、醇萃飲、東森元氣蔘飲等等，提供了滿滿的彩妝品、保養品、補給品，裡裡外外的好好照顧每一位選手，讓選手們在後台可以補妝補體力，準備完美登場。

▲陳思綾以飛行學姊的角度勉勵選手：每一次下台都是為了準備下一次的上台。

最後特派員陳思綾帶大家到賽後的後訪區，也就是選手們不論是淘汰或勝利都會回顧當天表現的地方，一到這裡陳思綾忍不住大呼那些年流過的眼淚記憶湧現，不過她也站在過來人的角度鼓勵選手們：「每一次下台都是為了準備下一次的上台」，呼籲大家一起支持聲林之王的選手，繼續為他們加油打氣！