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IU撞衫也會踢鐵板？泫雅傲人雪乳快掉出　火辣姿態搶走焦點

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編輯／JJ

韓女星IU（李知恩）日前在新歌《Strawberry Moon》MV中，其中一幕在敞篷跑車裡的造型，穿上了一件藍色的毛線流蘇外套，華麗且甜美，正好襯托歌曲夢幻的氛圍，但是過沒多久「小野馬」泫雅也意外在私服中選穿了同一件外套，她更加碼放送胸前傲人雪乳，兩大女神撞衫，泫雅利用撩人的姿態瞬間讓IU失去了焦點。

▲IU、泫雅撞衫。（圖／翻攝自IG）

雖然IU十分嬌小，但是自從演出《德魯納酒店》之後，證明了她擁有獨特的時尚駕馭力，能輕鬆把華麗的服裝穿出氣場，在IU的新歌《Strawberry Moon》MV中，其中一套造型她穿上了TheOpen Product的流蘇外套，坐在敞篷跑車中，顯得很復古時髦。

▲IU、泫雅撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲IU、泫雅撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅私服與IU碰巧撞衫。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

而鏡頭轉到「性感小野馬」泫雅身上，她總是不吝嗇在鏡頭前展露好身材，日前泫雅便於IG私服照中穿上了與IU同款的藍色流蘇外套，只不過她的演繹方式與IU大相徑庭，只見她內搭一件背心小可愛，讓豐滿上圍呼之欲出，撩人的姿態令粉絲們都要抵擋不住！兩大女神選穿同一單品，兩人都穿出自己強烈風格，幾乎要看不出是同一套，只不過泫雅的吸睛功力更一流，讓IU瞬間顯得失色不少。

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關鍵字：

IU, 泫雅, 撞衫

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