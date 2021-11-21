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面對新同事尬到不行？學會「6招溝通術」社交能力大進化

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

我們從小就被教導「不能跟陌生人說話」、「要小心和提防陌生人」，大眾早已習慣恐懼和懷疑陌生人，進而演變成不敢問路、不敢打電話訂披薩、不想出門社交。但多跟人互動才能拓展視野、與世界連結，也可以緩解孤獨，加深歸屬感。這裡就傳授簡單好用的「6招溝通術」，讓你在面對新同事、鄰居…，都能擺脫尷尬、順暢的聊天，開啟友誼的橋樑。

▲社交進化。（圖／商周提供）

1.第一次和對象說話，別再只會「安安、幾歲、住哪裡」

當你跟第一次見面的對象談話時，別只是丟出問題，不斷地讓對方回答，而是要釋出善意，多分享自己的故事，才能展現真誠，也讓別人對你感興趣，有助於建立關係。

2.在聚會上認識新朋友，別起頭就問工作

劈頭就問工作很容易讓場面乾掉，可以先問問別人喜歡做些什麼、或不做什麼，讓對方感到自在以後，再分享自己的狀況。

3.一直想不到好話題，尬聊讓氣氛乾掉時

要延續話題和炒熱氣氛是個難題，我們要認真聆聽對方說話，並學習從普通的陳述句中聯想幾個好問題，才能繼續下去，讓無聊的對話變有趣。

▲社交進化。（圖／商周提供）

4.通勤遇到陌生人的問候、早餐店阿姨的招呼時

遇到陌生人的問候，很多人會不知如何回應，其實只要展現真實的一面，就能輕鬆地互動，建立起連結。當別人問你今天好不好時，打破「還好、普普」的既定劇本，說出真實答案會比較好。

5.如何建立優質和有意義的對話，讓雙方都能互惠

一段優質的對話，必須放下控制欲，任憑對話自然開展。互惠的對話關鍵在於，分享你的生命經歷或個人觀點，你越是自在分享，對方越會回饋更多。

▲社交進化。（圖／商周提供）

6.和敵對、政治理念不同的陌生人交談

和敵對、政治理念不同的陌生人交談，很容易產生爭執，但我們要試著承認對方在不同理念以外，也有他自己的人生故事，以及從實際經歷出發的個人信念。唯有如此，才能探討爭議性的議題。討論過程著重在交流和聆聽，並不是要爭輸贏，也不要試圖改變對方的想法。

▲社交進化。（圖／商周提供）

★書名：社交進化
★作者：喬伊•基歐漢
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/11/13
★建議售價：新台幣530元

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關鍵字：

社交, 溝通, 進化, 交談

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