跟他在一起聊天就是特別愉快！3個方法做具有人格魅力的朋友

文／Squid 圖／pexels

有些人外表不是特別出眾，但就是讓人很喜歡跟他聊天、說話，跟他在一起就感受到特別的愉快，這種人其實就是充滿人格魅力的人，想要成為這樣子的人，該如何提升自我的人格魅力，可以透過幾種方式來調整。

1.要做一個情緒穩定的人

沒有人喜歡跟一個大驚小怪、整天喜歡抱怨事情的人在一起，因為會覺得能量場很負面，這裡的情緒穩定指的是說不會因為一件事情一驚一乍，該開心的時候開心，該難過的時候難過，扛得住事情，不心存抱怨，對事情有觀點、有看法，直接了當的表達，並非情緒化的發洩。

2.知識廣博

成為一個可以提供更多知識量的人，當你身邊多了一個很像是百科全書的人，是不是更增加了你跟他聊天的慾望，你跟他說什麼他都可以知道應該處理、面對的方式，也很容易跟人產生話題，有廣博的知識同時帶有自己的觀點跟看法，別人跟你聊天同時可以學習到很多東西，這就是人格魅力很重要的一點。

3.不隨便迎合

很多人在跟別人相處的時候，為了討好或是拉近彼此的距離，都會無條件地說好，但這樣反而沒有自己的獨特點，其實可以在適時的時候提出自己的看法跟觀點，這樣的人反而更容易吸引人，可以透過他的想法得到真實的反饋，同時讓自己跟著進步。