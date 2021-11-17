fb ig video ETtoday search mobile

跟他在一起聊天就是特別愉快！3個方法做具有人格魅力的朋友

>

文／Squid　圖／pexels

有些人外表不是特別出眾，但就是讓人很喜歡跟他聊天、說話，跟他在一起就感受到特別的愉快，這種人其實就是充滿人格魅力的人，想要成為這樣子的人，該如何提升自我的人格魅力，可以透過幾種方式來調整。

▲人格魅力,魅力,表現,人格,。（圖／pexels）

1.要做一個情緒穩定的人

沒有人喜歡跟一個大驚小怪、整天喜歡抱怨事情的人在一起，因為會覺得能量場很負面，這裡的情緒穩定指的是說不會因為一件事情一驚一乍，該開心的時候開心，該難過的時候難過，扛得住事情，不心存抱怨，對事情有觀點、有看法，直接了當的表達，並非情緒化的發洩。

▲人格魅力,魅力,表現,人格,。（圖／pexels）

2.知識廣博

成為一個可以提供更多知識量的人，當你身邊多了一個很像是百科全書的人，是不是更增加了你跟他聊天的慾望，你跟他說什麼他都可以知道應該處理、面對的方式，也很容易跟人產生話題，有廣博的知識同時帶有自己的觀點跟看法，別人跟你聊天同時可以學習到很多東西，這就是人格魅力很重要的一點。

▲人格魅力,魅力,表現,人格,。（圖／pexels）

3.不隨便迎合

很多人在跟別人相處的時候，為了討好或是拉近彼此的距離，都會無條件地說好，但這樣反而沒有自己的獨特點，其實可以在適時的時候提出自己的看法跟觀點，這樣的人反而更容易吸引人，可以透過他的想法得到真實的反饋，同時讓自己跟著進步。

關鍵字：

人格魅力, 魅力, 表現, 人格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

SEPHORA官網進軍台灣！必買TOP 5單品快趁88折優惠下手 水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心 男人出現以下3種徵兆　表示他開始嫌棄妳了，更嚴重還可能是有小三的開始 走出憂鬱症的3個辦法：少和他人比較、不看重別人想法都是秘訣 擺脫焦慮感的3種辦法：別再刷IG，期望值和能力匹配　心靈才會更富足踏實 「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩 在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面