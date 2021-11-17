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信義區出現百萬燈海　300公尺星光步道美翻耶誕

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▲新光三越信義耶誕佈置。（圖／業者提供）

▲新光三越信義耶誕佈置用百萬顆燈泡營造燈海。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區出現百萬燈海！新光三越信義新天地公開耶誕造景，用百萬顆燈泡打造史上最長、達300公尺的星光步道，另結合橫向的星空光廊，讓整條街道充滿奇幻的光海風情，並在A11門口擺出17米訂製耶誕樹，光樹身就有10萬顆燈泡與百顆訂製耶誕球，搭配飄雪燈光讓人感覺像在歐洲光林中漫步。

▲新光三越信義耶誕佈置。（圖／業者提供）

疫情趨緩，讓我們得以在遵守防疫規範的情況下，期待耶誕夜的歡聚美好，以往在此時間甚具風情的信義區，由新光三越信義新天地4間百貨打頭陣，高達17公尺的「夢幻灰耶誕希望之樹」採用特調新光三越Pantone色及近百顆特別訂製的耶誕球，佐以10萬顆燈泡打造而成，即起至明年1／3期間，規劃600場的飄雪燈光秀，即便無法坐飛機出國旅遊，也能有身在雪國中的氛圍。

▲新光三越信義耶誕點燈。（圖／業者提供）

此外，沿著香堤大道也規劃歷屆最多、使用百萬顆燈泡打造的最長「300 米星光步道」，整片樹燈海亮起彷彿讓人走入夢幻世界，華麗又超有風情，而全台首創的「3.5米球體星空光廊」，大小顆球體交錯相映成美麗背景，打卡很有料，A9的迷霧森林內還有雪白鞦韆，營造超浪漫IG照片一定要拍好拍滿！

▲新光三越信義耶誕佈置。（圖／業者提供）

新光三越表示，今年全館多達1000座耶誕造景，讓民眾能有滿滿的耶誕氛圍，當日憑四館任意消費發票於A11 1F服務台兌換代幣，即可免費使用拍貼機拍照1次。

大江購物中心近期也在館內，打造出一座英式主題聖誕市集，倫敦經典紅色的造型巴士，四週佇立多座高度約4.6公尺、超過一層樓高且氣勢宏偉的莊園古典拱門，加上由萊美石材質排列而成、仿紅磚牆面搭配多款藝術造型燈飾，英國皇家衛兵、紅色電話亭等裝飾穿插其中，就像穿梭在英國街道，不用坐飛機也像秒飛國外！

▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

▲百貨賣場耶誕主題裝飾。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 耶誕, 燈海, 打卡, 景點, 耶誕裝飾, 大江

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