6雙爆款「白色球鞋」！Nike AF1加金鍊美翻　NB海鹽白仙女要有

文／美人圈

「白球鞋」一直都是經典百搭的鞋款，更是永不退流行的穿搭聖品！今年球鞋品牌也推出各式各樣的白色球鞋，每雙都夯到不行，小編收集了本季6款絕美「白色球鞋」給大家，私心大推NIKE新推出的 Air Force 1 金色墜鍊款，加點小墜飾整個畫龍點睛，讓穿搭更有看頭，仙女們絕對要收進鞋櫃裡！

2021爆款「白色球鞋」推薦：Nike Air Force 1 White Pendant

Nike的Air Force 1 推出至今都熱度不滅，是許多人鞋櫃裡都擁有的經典好鞋！近年來推出了各種增添小變化的樣式，也是造成搶購熱潮。這次新發售的金色墜鍊款，更是受到眾人矚目，創新的元素設計，像是幫 Air Force 1 戴上金項鍊，上頭的綴飾有鞋盒、Nike Logo、籃球等，不僅特別外，也讓Air Force的魅力更升級。

▲Nike Air Force 1 White Pendant。（圖／Nike）

這款「Nike Air Force 1 White Pendant」真的充滿個性又時尚！重點是金鍊可以隨意拆卸，能根據穿搭任意變換造型，還可以像右圖當手鍊配戴，實在太超值！鞋櫃裡的鞋永遠都不嫌多，這雙也必須擁有～

▲Nike Air Force 1 White Pendant。（圖／ 小紅書＠BOTHSNEAKER）

2021爆款「白色球鞋」推薦：Nike Dunk Low Triple White

NIKE的Dunk Low系列無疑是今年最火的鞋款！每回釋出新配色，都熱賣到價格不斷被炒高～除了最常見的黑白熊貓配色外，這雙全白Dunk也很值得收藏！

▲Nike Dunk Low Triple White。（圖／NIKE）

2021爆款「白色球鞋」推薦：NEW BALANCE M2002RDC海鹽白

NEW BALANCE的2002R鞋款，無論是外形和舒適度，都受到許多粉絲喜愛。今年新上市的M2002RD系列，透過粗邊不修邊的剪裁，層層堆疊營造出解構氛圍，帶來新的獨特設計，這款「海鹽白」更是美得沒話說，還運用了一點粉、藍色點綴，是令人一眼就動心的美鞋啊！

▲NEW BALANCE M2002RDC海鹽白。（圖／NEW BALANCE、小紅書＠咬鞋小5）

2021爆款「白色球鞋」推薦：CONVERSE ALL STAR MOVE

CONVERSE這款小白鞋很燒啊！鞋身做了流線型設計，鞋底也採用厚底，穿了不僅無痛增高，也非常顯腿長，重點是價格CP值很高，仙女們直接手刀下單啦！

▲CONVERSE ALL STAR MOVE 。（圖／CONVERSE、小紅書＠leevane）

2021爆款「白色球鞋」推薦：VANS OLD SKOOL 帆布鞋

近期魷魚遊戲帶來了VANS懶人鞋的熱潮，但OLD SKOOL鞋款，可說是最經典又不退流行的款式！尤其這雙全白OLD SKOOL，超級百搭，展現了極白的俐落風格，更是什麼穿著都能駕馭的鞋款！

2021爆款「白色球鞋」推薦：Reebok x Maison Margiela Tabi Classic Leather

Maison Margiela品牌新穎的分趾設計，受到許多歐美博主喜愛，成為了時下流行的單品之一，跟Reebok經典的Classic Leather鞋款聯名，也引發了一股熱潮！兩款結合實在美翻，鞋舌上還綜合了兩個品牌的LOGO，真的令人愛不釋手啊！即使是全白色，穿上它也成了亮點啊！

▲Reebok x Maison Margiela Tabi Classic Leather。（圖／小紅書＠咬鞋小5、＠vicky沁楠）

2021爆款「白色球鞋」推薦：PUMA Slipstream Lo by Butter Goods

PUMA今年正式與澳洲滑板品牌Butter Goods推出聯名款，打造復古元素向千禧年致敬。其中 PUMA Slipstream Lo by Butter Goods 利用奶油麂皮鞋面加上綠色尼龍滾邊設計，配上焦糖色的鞋底，讓你穿出濃濃的90年代運動風！

▲PUMA Slipstream Lo by Butter Goods。（圖／IG@buttergoods）

這款「PUMA Slipstream Lo by Butter Goods」百搭又不失設計感，綠色的線條讓簡單的白鞋更加分！

▲PUMA Slipstream Lo by Butter Goods。（圖／小紅書＠陈苗哒、＠理据研究所）

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