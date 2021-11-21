秋冬12款「精品LOGO毛帽」絕美又百搭！Lisa同款超級火、LV誰戴誰時髦

文／美人圈

近日氣溫驟降，冬日的氣息越來越明顯，禦寒裝備「毛帽」是時候派上用場啦！小編收集了12款「精品毛帽」要來推薦給大家！每一款都絕美又百搭，私心大推CELINE羊絨鐘形帽，誰戴誰時髦；還有Acne Studios的毛帽，非常多顏色能選擇，並且萬元內就能入手～話不多說，趕緊下滑來看哪款命中你的心吧～

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：CELINE 無縫羊絨鐘形帽

CELINE這款鐘形帽實在太美啦！由100%羊絨製成，再加上經典凱旋門刺繡，簡約卻很耀眼。一共出了兩色，奶茶色和黑色，都非常實搭，戴上去也非常顯臉小，絕對是冬日必收的帽款！

▲CELINE 無縫羊絨鐘形帽。（圖／CELINE）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：CELINE 傳統羊絨CELINE帽子

CELINE的字樣LOGO刺繡毛帽一直都很火啊！連LISA都戴上同款～今年新推出灰色和冰藍色都超有質感，尤其冰藍色相當特別，戴上它絕對成為矚目的焦點！

▲CELINE 傳統羊絨CELINE帽子。（圖／CELINE）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：CHANEL 毛帽

CHANEL這款毛帽令人一眼就著迷啊！黑色的帽身，縫上毛絨草寫LOGO，還加上珍珠點綴，實在奢華感滿滿！隨意搭配都能為穿搭畫龍點睛呀！

▲CHANEL 毛帽。（圖／CHANEL、小紅書＠人间小樱桃）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：CHANEL 毛帽

CHANEL也時常推出各式各樣的別針毛帽款，這款相當耀眼！由銀色雙C LOGO，綴上琉璃與水鑽，實在超迷人！

▲CHANEL 毛帽。（圖／CHANEL）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：DIOR ALPS 軟帽

DIOR這款毛帽是以羊毛和羊絨嵌花織製作，配以Christian Dior先生的幸運星設計，並綴以Dior Star主題圖案，加上「CHRISTIAN DIOR」標誌飾帶，每個細節都相當精緻啊！戴起來絕對造型滿分～

▲DIOR ALPS 軟帽。（圖／DIOR）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：FENDI 帽子

FENDI這款毛帽實在可愛爆棚！使用羊毛製成，綴有編織的對比色FENDI LOGO字樣，真的超吸睛～這三色你Pick哪一色呢？

▲FENDI 帽子。（圖／FENDI）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：PRADA 再生尼龍華達呢及羊毛棒球帽

PRADA這款毛帽，由羊毛及獨特創新的再生尼龍華達呢製成，在綴上經典的三角LOGO，戴起來相當帥氣時髦啊！KOL COS 實戴太勸敗了呀～

▲PRADA 再生尼龍華達呢及羊毛棒球帽。（圖／PRADA）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：LOUIS VUITTON 羊毛冷帽

LV這款毛帽採用純羊毛製造，標籤以Monogram帆布及皮革製造，還綴上了飾釘，非常的精緻！一共出了三色，白、粉及灰都相當好看，戴起來不僅洋溢奢華氣息，也氣質滿分呢！

▲LOUIS VUITTON 羊毛冷帽。（圖／LOUIS VUITTON）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：GUCCI 標籤羊毛帽

GUCCI這款毛帽簡約又百搭啊！以標籤造型設計，配以品牌別緻風格的格言和符號，細節相當有巧思！價格也算是相當好入手，絕對是精品毛帽的入門必備款！

▲GUCCI 標籤羊毛帽。（圖／GUCCI）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：BURBERRY 徽標圖案羊絨毛線帽

BURBERRY的毛帽，產自蘇格蘭工坊，以柔軟羊絨混紡毛線製成，裝飾品牌徽標圖案，綴上BURBERRY及ENGLAND字樣，別具意義。一共出了三色，黑、棕、灰能挑選，小編一眼就被灰色燒到啊～

▲BURBERRY 徽標圖案羊絨毛線帽。（圖／BURBERRY）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：BURBERRY 格紋馬海毛混紡針織帽

毛絨絨的配件單品實在讓人難以抗拒啊！BURBERRY這款毛帽真的太萌～還加上了經典格紋設計，絕對是冬日最上鏡的帽款！

▲BURBERRY 格紋馬海毛混紡針織帽。（圖／BURBERRY）

2021 秋冬「精品LOGO毛帽」推薦：Acne Studios RIBBED BEANIE HAT

Acne Studios其招牌符號表情，獲得許多粉絲喜愛！這款毛帽也是加上了符號刺繡標籤，戴起來率性俐落，也非常時髦～還出了相當多的配色，重點是這款5張藍色鈔票有找，真的心動到想包色了呀～

▲Acne Studios RIBBED BEANIE HAT。（圖／Acne Studios）

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