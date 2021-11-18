關曉彤生圖「鎖骨消失」遭酸壯！　平口裙撞衫超模本人也在場

▲關曉彤。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星關曉彤自童星出身，2017年與人氣偶像鹿晗認愛，演藝事業相當亮眼，昨（16日）她登上時尚活動紅毯，身穿一套平口抓皺透視長裙出席，不料網友卻發現該套造型將她原本骨架較大的缺點暴露了，隨後仔細比對秀上造型竟是大陸超模劉雯演繹，恰巧劉雯也是當天活動座上賓，兩人同場引發話題。

▲關曉彤以VALENTINO 2020春夏高訂系列禮服登場，生圖曝光身材顯壯許多。（圖／翻攝自微博）

關曉彤擁有173cm修長比例，但「衣Q」忽高忽低時常登上版面，昨日以VALENTINO 2020春夏高訂系列禮服登場，時尚資源出眾沒話說，而服裝用以垂線般的閃亮紋理遊走，穿透於透視裙間，在行走之間頗具舞台魅力。唯獨可惜之處在於平口剪裁對肩頸曲線的要求比較高，生圖曝光後，網友認為關曉彤骨架大，穿著該服裝顯得更壯，而且沒有發揮到長腿優勢。

更有網友PO出秀上模特兒圖對比，發現演繹該款的剛好是大陸一線超模劉雯，兩人都穿了同件裙裝，又在當天出席同場活動，劉雯超模級身材自然不用多說。不光是裙裝穿出獨到韻味，當晚以一身帥氣GUCCI 2021秋冬男裝出席活動，竟然也帥出新高度，隨著硬挺剪裁勾勒俐落身型，受到粉絲好評，也讓網友們紛紛形容，「關曉彤造型師要負責吧」、「鎖骨不明顯很吃虧」、「變壯士」。

▲超模劉雯也是當天活動座上賓。