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「精品LOGO圍巾」禦寒必備！LOEWE老花款萬元初入手　GUCCI雙色好復古

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文／美人圈

近日氣溫驟降，禦寒裝備「圍巾／披巾」是時候派上用場啦！小編收集了13款「精品LOGO圍巾」要來推薦給大家～每一款都絕美又百搭！私心大推LOEWE老花款，萬元初就能入手～LV雙色款更是怎麼搭都時髦！話不多說，趕緊來看哪款命中你的心吧～

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：DIOR OBLIQUE 毛毯披肩

DIOR這款披肩是以海軍藍羊毛和安哥拉兔毛製成，綴上Dior Oblique主題圖案，搭上「Christian Dior」大寫字母標誌、再加上流蘇飾邊，每個細節都精緻無比。除了能當披肩外，也能當作辦公室冷氣房內的禦寒薄毯，絕對是冬日最時髦的保暖飾品。

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲DIOR OBLIQUE 毛毯披肩。（圖／小紅書＠Luu、DIOR）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：DIOR OBLIQUE DIORTWIN 披肩

DIOR這款披肩採用真絲斜紋布製作，特殊的雙面老花圖案設計，一面是經典的海軍藍 ; 另一面則是酒紅色！不僅能當圍巾、披肩使用，還能做頭巾佩戴，秋冬的百搭款非它莫屬～

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲DIOR OBLIQUE DIORTWIN 披肩。（圖／DIOR）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：CHANEL 圍巾

CHANEL這款圍巾是以開士米、羊毛與真絲製成，也是做成雙面設計，奶茶色＋白色撞色真的超溫柔！圍起來也是氣質感滿滿，回頭率直接UP！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲CHANEL 圍巾。（圖／CHANEL、小紅書＠小美呀）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：CHANEL 圍巾

CHANEL 2021/22 秋冬系列，以多色來詮釋品牌大膽多變的精神。這款圍巾以真絲斜紋布製成，三款都綴上了五彩繽紛的「COCO 31 CHANEL PARIS」字樣，絕對能為穿搭畫龍點睛。重點是這款竟萬元有找，超值得收藏啊！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲CHANEL 圍巾。（圖／CHANEL）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：LOEWE Anagram 圍巾

LOEWE這款圍巾以羊毛與羊絨製成，飾有滿版的Anagram圖騰，搭配流蘇真的美翻！秋冬穿搭配上一條，瞬間變得更優雅，價格也算是相當好入手，絕對是精品圍巾的入門必備款！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲LOEWE Anagram 圍巾。（圖／小紅書＠Nikuniku、LOEWE）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：LOUIS VUITTON REYKJAVIK 圍巾

LV這款圍巾是以純山羊絨縫製，採用細緻的提花織物技術，織出對比色老花及LV標誌，加上同色調的長流蘇飾邊及Louis Vuitton標誌，整體造型感十足，實搭性也滿分！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON REYKJAVIK 圍巾。（圖／小紅書＠yvyvette、LOUIS VUITTON）

LV這款圍巾還推出多種色選，每色都有兩面不同撞色，搭配性滿分！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲LOUIS VUITTON REYKJAVIK 圍巾。（圖／LOUIS VUITTON）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：FENDI 圍巾

FENDI這款「大LOGO圍巾」以75%羊毛及25%羊絨製成，綴以滿版Fendi Roma字樣，內襯有格紋圖案，還加了流蘇設計，充滿了濃濃的秋冬氣息，焦糖棕色款絕對是百搭首推！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲FENDI 圍巾。（圖／FENDI）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：FENDI FF圍巾

FENDI這一季新出的款式都太燒啦～這款FF圍巾推出了棕和粉色，加上了毛絨絨口袋設計，上面還綴有FF標誌，穿戴在身上不僅時髦，還能隨時暖手，真的愛了！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲FENDI FF圍巾。（圖／FENDI）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：BURBERRY 對比感格紋羊絨圍巾

BURBERRY這款羊絨圍巾，以兩色經典格紋做成對比感設計，在綴上BURBERRY LOGO字樣，還有不可少的流蘇元素，隨意圍上就能打造與眾不同的層次感。

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲BURBERRY 對比感格紋羊絨圍巾。（圖／BURBERRY）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：HERMÈS 雙面長披肩

愛馬仕除了經典的絲巾外，還推出了多款圍巾披肩，這款灰白雙面長披肩是以100%山羊绒製成，材質特別的柔軟舒適，受到許多粉絲喜愛，同款還推出了多種配色。

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲HERMÈS 雙面長披肩。（圖／HERMÈS）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：CELINE 圍巾

CELINE這款圍巾簡約又大器啊！黑色搭上米白CELINE大LOGO字樣，還有長流蘇造型，耐看也不退流行。冬日配上大衣更是時髦度大增，無論什麼風格都能輕鬆駕馭。

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲CELINE 圍巾。（圖／CELINE、小紅書＠彤姨）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：GUCCI 雙G提花羊毛真絲圍巾

GUCCI這款圍巾也是以雙面雙色設計，棕色和米色搭配，綴上全新的GG LOGO圖案及菱形元素，充滿了濃濃的復古感啊！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲GUCCI 雙G提花羊毛真絲圍巾。（圖／GUCCI）

2021秋冬「精品LOGO圍巾」推薦：YSL SCARF IN WOOL KNIT

YSL新推出的圍巾，以百搭的黑灰色系為主，放上SAINT LAURENT標誌性LOGO，做有色塊設計，簡約卻細節感滿分，價格也相對好入手，編已經被燒到不行，必須推坑大家（笑）！

▲精品圍巾。（圖／美人圈）

▲YSL SCARF IN WOOL KNIT。（圖／YSL、小紅書＠杭州MIXC YSL- GRACE.LIAN）

【延伸閱讀】

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2021新款「精品零錢包」推薦！CELINE、LOEWE、YSL、DIOR絕美又實用，這款竟萬元有找！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 圍巾, 披肩, logo

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