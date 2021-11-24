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冬天塗冰冷保養品好痛苦！5款「發熱面膜」溫暖肌膚、敷起來超享受

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文／美人圈

冬天保養最痛苦的時刻，就是把冷冰冰面膜貼在臉上的瞬間了！礙於保養成分的關係，又怕加熱容易導致變質、活性降低。不妨試試看以下推薦的五款「發熱面膜」～讓你冬天敷面膜也能很享受！

▲發熱面膜。（圖／美人圈）

▲發熱面膜讓你冬天敷面膜也能很享受。（圖／IG@drjart_kr、IG@ahc.official）

秋冬發熱面膜推薦1：FARMACY Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask 50ML

外型真的就像是一罐蜂蜜果醬！主要成分是天然的蜂膠與蜂王漿，對於抗氧化都是非常有幫助的～因此很多人都會把它當作熬夜急救面膜使用！使用一小匙均勻上臉，可以用手稍微按摩，會有微微發熱感，15分鐘用溫涼水沖洗乾淨，皮膚細緻又光滑！

▲發熱面膜。（圖／美人圈）

▲FARMACY Honey Potion Renewing Antioxidant Hydration Mask 50ML。（圖／IG@farmacybeauty）

秋冬發熱面膜推薦2：后 拱辰享鹿茸活力面膜 120ML

這款面膜在塗抹瞬間，就會產生發熱暖膚的效果，可以促進肌膚血液循環，加快新陳代謝！含有鹿茸及蜂王漿的成分，有促進細胞再生、延緩肌膚衰老的作用。建議大家可以按摩後停留10分鐘，感受漢方藥材的療癒香氣，緩解一整天的疲勞。

▲發熱面膜。（圖／美人圈）

▲后 拱辰享鹿茸活力面膜 120ML。（圖／后、IG@ahc.official）

秋冬發熱面膜推薦3：AHC 極致保濕黃金溫感面膜 5片裝

將面膜分為上、下兩個部分，面膜紙會更貼合臉型，讓每寸肌膚都可以得到滋養！三層面膜設計，可以阻擋外部蒸散作用，並透過肌膚產生的溫度，讓毛孔張開，讓精華可以有效滲透至皮膚底層，讓乾燥、疲憊的肌膚變得緊緻有彈性！

▲發熱面膜。（圖／美人圈）

▲AHC 極致保濕黃金溫感面膜 5片裝。（圖／IG@ahc.global）

秋冬發熱面膜推薦4：雅詩蘭黛 特潤雙層超導修護面膜 4片裝

每片都蘊含半瓶超級精華，可以有效修護肌膚屏障，用完後皮膚變得細緻又滑嫩！採用內外雙層設計，表層金屬微壓箔膜有導熱作用，因此在敷面膜時，會感受到微微發熱感，有效將每滴精華快速送達肌底！

秋冬發熱面膜推薦5：Peter Thomas Roth 匈牙利秘泉青春溫感面膜 150ML

雖然冬天的油脂分泌沒有像夏天來的旺盛，但還是要適時的清潔毛孔、掃除平時卸妝不乾淨殘留的髒污！這款面膜是利用匈牙利秘泉打造的溫感療法，可以促進肌膚表層的循環，讓毛孔深呼吸，達到吸附髒汙及多餘油脂的功效！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

冬天, 發熱面膜, 面膜, 保養

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