營養師教「改善脹氣」8招小秘訣！愛吃馬鈴薯、糯米要小心

▲營養師教吃對食物，也能幫助改善脹氣狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人明明沒有吃很多，肚子卻看起來脹脹大大的，總被別人以為吃太飽或很胖，但其實只是因為又脹氣了！知名營養師高敏敏就表示，每個人的消化道都會製造氣體，產氣的常見原因一個是來自吞入的空氣，另一個則是因大腸細菌分解未消化食物所產的氣體，而排除氣體是依靠打嗝和放屁，但如果氣體過多，可能就會引發腹脹，甚至腹痛，她也進一步分享幫助改善胃脹氣的8招小秘訣，讓你跟「一肚子氣」、凸肚說再見。

1.減少易產氣食物

如果是容易脹氣的人，可以減少攝取像是黃豆類、洋蔥、馬鈴薯、糯米製品等容易導致脹氣的食物，但高敏敏也提醒，這些都是很營養健康的天然食材，也不用以偏概全，可以一種一種作嘗試及改善，或少量攝取也無妨。

2.吃飯時細嚼慢嚥少說話



時常狼吞虎嚥或是吃飯時說話，容易吃進更多空氣，建議放慢吃飯速度、少說話，且盡量一餐至少吃滿20分鐘以上。

3.少吃高飽和脂肪食物



炸物、甜食需要更長時間來消化，尤其高脂肪食物所需要的消化時間也比較長，建議高脂肪攝取量要限制在每日攝入總熱量的10%之內。

4.吃含消化酵素的水果



奇異果、木瓜、鳳梨所含的酵素可幫助消化、調節消化功能。

5.定時吃好菌



定時補充好菌替消化道注入生力軍，幫助鞏固體內菌叢生態，可攝取無糖優酪乳或優格幫助調整。

6.避免氣泡飲品



飲品中的氣泡會導致吞下更多空氣，如果脹氣了，建議就少喝點如可樂、啤酒等含有氣泡的飲品。

7.乳糖不耐者改喝發酵乳製品



乳糖不耐者吃進大量乳糖會容易脹氣、腹瀉、腹痛，建議可改成喝優酪乳、吃優格等發酵乳製品，同時也能補充每日所需的鈣質及益生菌。

8.改善鼻子過敏



鼻塞、過敏的人，常會不自覺用嘴巴呼吸，導致吞進較多空氣，建議有此症狀的人，應該先想辦法改善過敏或相關症狀。

她也提醒，如果腹部常感覺脹脹的，或是大量頻繁排氣、腹痛、腹脹而食慾不振，都有可能是脹氣的症狀。如果長期沒改善，一定要尋求專業醫師及營養師幫著，釐清原因並對症下藥。

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