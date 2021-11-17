身體抹起來乾又粗？「睡前一動作」讓肌膚柔軟，竟還能助眠

▲睡前泡澡、泡腳能帶動體內循環，讓後續保養效果提升。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫濕度驟降，秋冬別讓肌膚也跟著大地乾荒，秋冬肌養護應以養潤、保濕及保溫為重點。美甲沙龍品牌OPI傳授秋冬必備居家養潤美肌秘訣，3個簡單輕鬆的養膚訣竅，讓你在家也能輕鬆享受殿堂級保養。

「睡前泡腳」增進代謝循環

循環容易不良的秋冬，建議在睡前來一場溫補足浴，簡單浸泡10-15分鐘，除了幫助溫和清潔、舒緩滋潤乾燥、疲憊的足部肌膚外，也幫助軟化角質，使後續保養效力全面提升、讓肌膚更容易被滋潤修護，還有放鬆助眠的效果。

身體肌膚要「敷膜」吃飽營養

除了臉部要勤敷面膜外，身體也要定期敷膜加強養潤修護，透過含抗氧、養潤保濕成分的能量敷膜，讓精華深入角質，注入極緻滋養能量與修護防禦抗老力，同時掃蕩暗沈，為肌膚開光。

善用植萃美容油混搭修護乳霜

秋冬養膚，要加大保濕力道，善用美容油與乳霜混搭保養，安撫皮膚角質層，找回肌膚光澤、重拾健康。建議選用親膚穩定且富含不飽和脂肪酸、天然維生素的植萃美容油，幫助補充營養同時鎖住水份，建議美容油和乳霜1：5比例塗抹，保濕效果更加乘。

▲O.P.I 古布阿蘇 保濕修護膜 ，236ml，1,300元。

▲LA BRUKET 253 彈力潤膚油 佛手柑廣藿香，120ml，1,650元。

▲尼爾氏NYR 好朋友浴鹽，350g，700元。

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