fb ig video ETtoday search mobile

身體抹起來乾又粗？「睡前一動作」讓肌膚柔軟，竟還能助眠

>

▲▼身體潤膚。（圖／Unsplash）

▲睡前泡澡、泡腳能帶動體內循環，讓後續保養效果提升。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫濕度驟降，秋冬別讓肌膚也跟著大地乾荒，秋冬肌養護應以養潤、保濕及保溫為重點。美甲沙龍品牌OPI傳授秋冬必備居家養潤美肌秘訣，3個簡單輕鬆的養膚訣竅，讓你在家也能輕鬆享受殿堂級保養。

「睡前泡腳」增進代謝循環

循環容易不良的秋冬，建議在睡前來一場溫補足浴，簡單浸泡10-15分鐘，除了幫助溫和清潔、舒緩滋潤乾燥、疲憊的足部肌膚外，也幫助軟化角質，使後續保養效力全面提升、讓肌膚更容易被滋潤修護，還有放鬆助眠的效果。

身體肌膚要「敷膜」吃飽營養

除了臉部要勤敷面膜外，身體也要定期敷膜加強養潤修護，透過含抗氧、養潤保濕成分的能量敷膜，讓精華深入角質，注入極緻滋養能量與修護防禦抗老力，同時掃蕩暗沈，為肌膚開光。

善用植萃美容油混搭修護乳霜

秋冬養膚，要加大保濕力道，善用美容油與乳霜混搭保養，安撫皮膚角質層，找回肌膚光澤、重拾健康。建議選用親膚穩定且富含不飽和脂肪酸、天然維生素的植萃美容油，幫助補充營養同時鎖住水份，建議美容油和乳霜1：5比例塗抹，保濕效果更加乘。

▲▼身體護膚。（圖／品牌提供）

▲O.P.I 古布阿蘇 保濕修護膜 ，236ml，1,300元。

▲▼身體護膚。（圖／品牌提供）

▲LA BRUKET 253 彈力潤膚油 佛手柑廣藿香，120ml，1,650元。

▲▼身體護膚。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 好朋友浴鹽，350g，700元。

►過度保養反而讓膚況變好糟！「5個方法」讓肌膚起死回生

►愛揉眼睛是大忌！「6個」毀肌壞習慣讓你小姐變阿姨

關鍵字：

養膚, 保濕, 身體肌膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

孫道存癌逝　孫芸芸發聲：一切低調處理

孫道存癌逝　孫芸芸發聲：一切低調處理

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半 日本心理測驗「選一瓶神秘藥水」　看出你最受不了老闆哪一點？ 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 5種「擾眠食物」睡前別吃　穩穩睡好到天亮 最吸引男生的3大星座女　被暗戀最多的星座竟然是她？ 看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場 營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面