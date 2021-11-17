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孫道存癌逝　孫芸芸發聲：一切低調處理

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記者王則絲／台北報導

台灣名媛孫芸芸的父親、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，傳出於17日凌晨因癌症逝世，享壽72歲，孫道存生前曾名噪一時，卻因涉及掏空案入監服刑，不僅宣布破產還得了癌症，最終落寞結束生命。女兒孫芸芸與丈夫廖鎮漢一同經營的微風集團對此則表示：「感謝各界關心，因為涉及家務，因此不便多做回應。」孫芸芸於稍早也透過助理表示：「一切低調處理，再次謝謝大家這陣子來的關心。」

▲孫道存入監。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫道存入監。（圖／記者林敬旻攝）

孫道存不只曾任太平洋電線電纜公司董事長，還是台灣大哥大創辦人，在1990年代叱吒商圈，但在太電資產200億元掏空案中涉及偽造文書後入監服刑，期間病況嚴重暴瘦10多公斤，10月初才獲准保外就醫，卻證實於11月17日凌晨3點因癌症逝世。

▲孫芸芸、孫瑩瑩。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

對此孫芸芸晚間透過助理表示：「太電前董事長孫道存在所有家人陪伴下，於17日安詳辭世，感謝各界關心與問好。家父生前有特別交代身後事宜，一切低調處理。再次謝謝大家這陣子來的關心。」微風集團則表示：「感謝各界關心，因為涉及家務，因此不便多做回應。」

雖然孫道存最後的人生並不光彩，與債務、鉅額罰款糾纏不清，也早宣布破產，但是其兒女們都非常自立自強，孫芸芸作為微風董娘，與丈夫、微風董事長廖鎮漢將百貨經營得有聲有色，孫芸芸亦創立個人的珠寶品牌YUN YUN SUN，並時常於IG上帶貨時尚單品；姐姐孫瑩瑩也曾是時尚圈人物，不過近期則是在IG開始經營料理頻道，教粉絲們做菜；兩姐妹與弟弟孫智宏感情也非常好，經常曬出同框照，好感情盡在不言中。

▲孫芸芸、孫瑩瑩。（圖／翻攝自IG）

▲（左）孫瑩瑩、孫智宏、孫芸芸，（右）孫智宏與孫芸芸合照。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、i_am_yen_yen）

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