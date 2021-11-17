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GUCCI X The North Face無預警回歸！　官網新增數款超帥羽絨衣

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記者王則絲／台北報導

還記得去年冬天GUCCI重磅聯名The North Face，還在台北設立了聯名系列主題快閃店嗎？當時民眾瘋搶的程度相當驚人，開賣不久店裡的假人模特便沒有衣服穿了。而近日官網上又無預警悄悄上架了「GUCCI X The North Face」的聯名新品，再度搶攻粉絲們的荷包。

▲Gucci X The North Face新一波。（圖／翻攝自官網）

▲上回降臨台北的GUCCI X The North Face聯名快閃店。（圖／品牌提供）

GUCCI和The North Face在去年宣布聯名時引起時尚潮流圈的轟動，雙方合作推出了眾多以戶外機能豐為主的服裝單品，還包括露營帳棚、睡袋⋯⋯等用具，更加碼與Pokemon Go合作，將快閃店設為抓寶地點，話題性十足。

最近官網上無預警新增的數款「GUCCI X The North Face」單品，其實說不上是第二波的聯名，而是從先前系列延伸出來，本次悄悄上架的聯名單品包括了該系列最受歡迎的羽絨衣外套，和之前不同的是採用了黑色的色塊拼接，讓The North Face的標誌與GG老花一樣顯眼，除羽絨外套外，還有無袖的羽絨背心，全是男、女皆可駕馭的中性服裝，依然是非常帥氣。

▲Gucci X The North Face新一波。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci X The North Face新一波。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci X The North Face新一波。（圖／翻攝自官網）

▲「GUCCI X The North Face」新品。（圖／翻攝自官網）

GUCCI跨界聯名上癮，近期還有與BALENCIAGA合作的Hacker Project聯名系列正式開賣，成為時尚迷們紛紛搶入手的夯爆款式；還有與微軟合作帶來的全球限量XBOX主機套裝組，也在推特上掀起一波話題。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼巴黎世家 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲GUCCI的紅綠標與「BB」的驚奇碰撞。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲Gucci X The North Face新一波。（圖／翻攝自官網）

▲GUCCI X XBOX套裝。（圖／翻攝自官網）

►BALENCIAGA「惡搞GUCCI」系列來了！雙B印花美翻、最低6千元入手

►GUCCI聯名XBOX是真的！　GG雷射雕刻主機、手提硬箱帥炸

關鍵字：

Gucci, The North Face, 聯名, 北臉

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