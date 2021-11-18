推特爆紅「拉麵奶茶」超衝擊！麵條、荷包蛋口感曝光，網怕：能吃嗎？

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為製造話題噱頭，許多商人都選擇腦筋動到食物上頭，尤其是現代人的日常療癒飲品「手搖」，總是能變出許多新花樣，最近就有一項「拉麵奶茶」在日本推特上爆紅，一杯需要用「筷子」喝的手搖飲料，令人一時分不清到底是要吃鹹的還甜的，視覺與味覺上的衝突感覺超獵奇，網友看了都害怕：「暗黑料理？」、「看了沒食慾」但真實口味卻出乎意料！

▲最近網上出現一款「拉麵奶茶」。（圖／翻攝自小紅書）



其實這款在日本推特上爆紅的「拉麵奶茶」，是來自上海的一家創意飲料店，在以拉麵聞名的日本看來，顯得特別有話題性，引起日本網友們討論。

「拉麵奶茶」是一杯做得像拉麵的奶茶，而不是用拉麵做的奶茶，其實並不會有網友們擔心不知道吃起來是鹹是甜的困擾，上方的麵條是由「布丁」做成的，以假亂真的小荷包蛋，則是軟糖的造型，奶茶中還有添加椰奶與芒果粒，整杯口感超豐富，主打就是讓客人們體驗「用筷子吃奶茶」，相當新奇有趣，了解真實口味與材料後，是不是更讓人躍躍欲試？

▲其實「拉麵奶茶」的麵條是布丁做的，一點都不可怕。（圖／翻攝自小紅書）



這款「拉麵奶茶」一推出吸引了大量目光，還紅到日本去，許多網友第一眼看著都表示害怕：「暗黑料理？」、「看了沒食慾」、「這能吃嗎？」、「說實話有點噁心」也有人覺得造型超可愛、很有創意，不管什麼味道馬上就想嚐鮮，喝過的網友也給出評論：「看著獵奇但居然蠻好喝的」、「暴風吸入布丁很滿足」、「試過了，覺得除了賣相，口味一般般。」