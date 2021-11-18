皮膚科醫師曝3個沒必要的保養步驟！浪費錢還可能傷肌膚

▲皮膚科醫師表示，保養步驟不是越多越好。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導

市面上的保養品項越來越多，讓保養步驟跟著變得繁複，但護膚並不是塗的越多就越好，多花錢不說，還可能讓你越保養皮膚越差！小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示，很多人的敏感肌其實都是「保養」出來，像是以下3個不必要的保養步驟，小心護膚不成反而傷肌膚。

1.沒化妝也卸妝



有些人沒化妝或只擦防曬也卸妝，覺得這樣臉才洗得乾淨，但醫師表示這樣是多此一舉，反而容易過度清潔，造成肌膚負擔。若只是擦防曬乳，或使用非防水型彩妝品如粉餅、眉筆等化了一點淡妝，用洗面乳清潔就夠了，因為彩妝中的粉質和油脂，通過洗面乳所含的表面活性劑和水就能清潔乾淨，不需要額外卸妝。

2.二次清潔



市面上有化妝水主打可在洗臉後、保養前做二次清潔，使用方式是以化妝棉沾取後擦拭臉部，但醫師提醒，這樣容易變成敏感肌。

再柔軟的化妝棉，細緻程度也遠遠不及臉部肌膚，如果長期使用化妝棉反覆摩擦，非常容易損傷皮膚屏障，還會導致一些肉眼不可見的小擦傷，導致擦保養品時感覺刺痛、肌膚敏弱或長脂肪粒。

3.肌底液疊加精華液



還有很多人喜歡所謂的肌底液或前導精華，以為與精華液疊加使用，能大幅提升保養效果，達到1+1大於2的效果，但醫師指出，肌底液和前導精華，不管從成分配方或是功效上來看，其實跟精華液並沒有太大的差別，可直接當作精華液看，擇一使用即可。

醫師也提醒，很多肌底液裡都會添加酒精還有酸類的成分來幫助滲透，像是孕婦、肌膚較敏感的人，建議盡量不要使用。

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