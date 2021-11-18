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網友點名10項「公主病症狀」　不爽就翻臉、只覺得自己努力超無言

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▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

▲網友選出10項公主病症狀，你也有這種情況嗎？（圖／pakutaso、PEXELS、pixabay，以下同）

編輯／借借

在現代而言，「公主病」無疑是個貶義詞，雖然很多女性急著擺脫這個形容詞，但卻患上而不自知，網友選出10種「公主病行為」，清楚說明該有的症狀，不管是女生自己檢視或是判斷別人都很好用，只要中一項就是有症狀，中越多代表情況越嚴重。

不爽就翻臉
翻臉的方式有很多種，擺臭臉、耍脾氣或是破口大罵都有，更誇張的就是不顧眾人眼光直接爆發，委屈一秒都不願意，這不是公主是什麼。

脾氣只有20%理性，其他看心情
這真要好好坐下來溝通，大概就是用20%的程度在維持冷靜而已，若對方說出一些自己不想聽的話，超過20%的比例就會馬上無視，再溝通也無用。

▲吵架,冷戰,情侶,衝突。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

用分手當手段
這種在賭桌上，就是動不動就SHOW HAND的意思，總是拿最後一步逼迫對方，小心一翻兩瞪眼。

沒安全感，老要試探
懷疑別人是他的強項，不相信人性，卻又最依賴這些，自相矛盾。

無生活目標
只要現在生活過得去，能夠滿足小確幸就好，對於未來想做什麼不會多想，也沒有什麼危機感，嚮往嫁入豪門的生活。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

異常黏人
覺得男女交往如果沒在工作就應該黏在一起，沒有考慮對方可能需要空間，甚至還會強迫男友去參加自己姊妹滔的聚會。

自我感覺超良好
若有人做錯事情，錯的絕對不是他，有強烈的驕傲氣息，覺得女生就該這樣。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

極度重視外表
有一種外表至上的氛圍，非常注重保養與外表，且認為這是他們最大的武器跟資本，自己把優勢都佔盡，就算他沒有說出口，你也可以感受到這種態度。

玻璃心
自尊心非常高，且很愛記仇，可能不禁意地說出一句話，就會默默記很久，而就是因為有這種習慣，朋友都不敢在他面前說真話，狀態就會更加嚴重。

▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

只覺得自己很努力，別人做的都是應該的
感情或生活都是要兩個人一起經營，在兩人磨合期即便退讓，也只覺得是自己很努力在做，卻看不到對方讓他的時候，這樣之後只會越來越失衡，討不到便宜。

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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