小心誤踩損友地雷！「5種人」快快遠離，千萬別深交

▲誤交損友會讓心態變得不健康。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

越長越大才發現交朋友其實並不簡單，不是遇到的每種朋友都適合掏心掏肺，你傻傻地把心事和他分享，但他其實並不把你當一回事，不想誤踩損友地雷，以下5種人碰到快快遠離，千萬別深交。

#只會推卸責任的人

遇到事情會自保雖然是一種本能，但是把責任推到別人身上又是另一回事，這種叫做自私、不負責任，如果身邊有這種朋友請趁早遠離，難保有一天害到你。

#故意貶低你的人

有一種朋友看起來和你很要好，但總喜歡藉著開玩笑之名來貶低你，把調侃當成有趣，用嘲弄貶低他人來凸顯自己的成就感，和這種心態不正常的人相處，會讓你變得超沒自信。



#喜歡使喚你的人

有的朋友剛開始相處起來不錯，但是過沒多久發現你可以任他使喚、配合度很高，就開始想要為所欲為，希望你大小事都聽他的，只要你不順從他就不開心，和這種人相處心很累。



#不尊重父母的人

想要快速了解一個人，不妨就近觀察他和父母的相處態度，如果對父母孝順，品行應該就不會太差，反之若是連父母都不尊重，又怎麼可能會尊重他人，這樣的人千萬別深交。

#三觀不合的人

朋友相遇相知是緣分，但若是三觀不合，對任何事情的看法都天差地遠，那麼還是別勉強了，話不投機半句多，當個點頭自交比較好，彼此都沒有壓力。

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