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江宏傑難得穿正裝曬帝舵新錶　自曝日常搭配秘訣只有「二個字」

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▲江宏傑以西外穿搭展現紳士風格，亮相帝舵Black Bay系列全新錶款發佈會活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）

 記者王蓁蓁 / 台北報導

瑞士腕錶品牌帝舵（TUDOR）再度為經典Black Bay系列帶來新款力作，並邀請「桌球王子」江宏傑出席全新錶款發表活動，以運動員身份活躍於演藝事業的他，難得穿著西裝外套亮相，採訪時聊到選錶標準，他表示日常穿搭還是以休閒為主，所以最重視「舒適」，他說：「我會看衣服顏色搭配手錶，但最好是百搭類型，連出席正式場合也能穿戴」。

▲帝舵江宏傑 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲江宏傑。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲江宏傑表示自己日常穿搭還是以休閒為主，所以選錶時「舒適」性十分重要。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

以運動實境節目《全明星運動會》十分活躍的江宏傑，亮相品牌發佈會他一改休閒運動風格，穿著灰色格紋西裝外套搭配高領針織，展現率性的紳士造型，不過平日裡他還是偏好輕鬆自在的穿搭，只有手錶是他比較注重的單品，會為了配合不同的穿搭風格搭配，他提到：「主要會以顏色為搭配主軸，最好是百搭類型，連出席正式場合也能穿戴。」運動員出身，但近年逐漸轉戰到演藝圈，他說：「對我來說是一大挑戰，我覺得這樣的精神跟帝舵有很大的連結。」

▲帝舵江宏傑 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲江宏傑脫掉西裝外套，改以高領針織襯托Black Bay Fifty-Eight 18k腕錶。（圖 / 品牌提供）

此次帝舵全新推出的Black Bay Ceramic（碧灣陶瓷型）腕錶、與Black Bay Fifty-Eight（碧灣1958型）不只沿用了品牌潛水腕錶系列招牌標誌的「雪花針」，並注入了新穎的透明錶殼底蓋細節，巧妙揉合了帝舵的經典美學以及當代製錶工藝，並獲得瑞士聯邦計量科學研究院（Federal Institute of Metrology，簡稱METAS）認證，而首次運用18ct黃金材質打造的Black Bay Fifty-Eight 18k腕錶，也成了這回系列的一大亮點。

▲帝舵。（圖／品牌提供）

▲TUDOR Black Bay Ceramic 皮膠合成錶，NT$150,500。(圖 / 品牌提供）

▲帝舵。（圖／品牌提供）

▲TUDOR Black Bay Ceramic 皮膠合成錶，NT$150,500。(圖 / 品牌提供）

【更多潛水腕錶】

▲▼ Panerai,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Mike Horn佩戴沛納海Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶47mm攀岩。（圖 / 品牌提供）

沛納海Submersible Chrono Flyback Mike Horn版專業潛水腕錶具47毫米錶徑，雖然霸氣卻相當輕盈，因為錶殼為磨砂鈦金屬材質，配備黑色霧面陶瓷的單向旋轉錶圈，最搶眼的仍是深藍色面盤上搭配白色與黃色中央計時指針，讓人聯想到前一代以Mike Horn為靈感的Luminor Submersible 1950 Pole 2 Pole限量錶，內載品牌第一款計時功能自動上鍊機芯P.9100，具飛返計時功能，防水300米。

▲Oris Big Crown ProPilot 大日期青銅腕錶，59,000元。（圖 / 品牌提供）

▲Oris Divers Sixty-Five皮鍊帶款60,000元、皮錶帶款56,000元。（圖 / 品牌提供）

Oris青銅錶過往只出現在潛水錶系列，近日飛行系列也迎來青銅材質新款Big Crown ProPilot大日期錶，暖色調的青銅錶殼配備刻紋上圈和大錶冠，與黑色面盤上的金色時標相呼應，指針的螢光採用白色Super LumiNova®，而錶帶為靈感來自飛機安全帶扣的耐磨綠色Ventile®錶帶配專利的「Lift」青銅折疊錶扣，讓飛行錶更出色。

熱門的Oris潛水錶也加入時尚元素，Divers Sixty-Five復刻潛水錶新作採灰色漸層面盤配對比色時標與指針，在水下等低光源處，會散發出綠松石色，兼具綠色流行與實用功能性，共有黑色皮革錶帶與不鏽鋼鍊帶兩款。

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關鍵字：

江宏傑, 帝舵表, TUDOR

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