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孫道存么女孫婕柔不畏「靠姊、靠爸」罵名　踏進時尚圈又低調淡出

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▲▼ 孫道存兒女 。（圖／資料照）

▲孫道存（右）昨病逝，享壽72歲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存昨凌晨癌逝，享壽72歲，他一生感情世界精彩，與第二任妻子何念慈生下孫瑩瑩、孫芸芸與孫智宏，又與女友顏寧生了女兒孫婕柔與2個兒子，當中3個女兒都是時尚圈紅人，尤其是微風少奶奶孫芸芸最為活躍，是精品圈的「帶貨王」，而長女孫瑩瑩與么女孫婕柔則在廚藝展露天分，前者開設料理節目教做菜，孫婕柔近來則淡出公開活動，據悉多數時間都在海外。

▲▼ 孫道存兒女 。（圖／資料照）

▲孫瑩瑩（右）、孫芸芸（中）、何念慈（右二）、孫智宏（右三）感情深厚。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

▲▼ 孫道存兒女 。（圖／資料照）

▲孫瑩瑩開BREEZE KITCHEN BY YEN YEN SUN料理節目教做菜。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

孫道存的長女孫瑩瑩與次女孫芸芸都是精品活動常客，特別是孫芸芸穿搭品味備受好評，被封為「台灣第一名媛」。而她們同父異母的妹妹孫婕柔，2014年25歲時從洛杉磯返台，成為當年時尚圈熱門的新面孔，但批評聲浪隨之而來，批她「靠姊姊、靠掏空爸爸搏版面」。

▲▼ 孫道存兒女 。（圖／資料照）

▲孫道存么女孫婕柔近來淡出時尚圈。（圖／資料照）

不過孫婕柔調整心情後，依然受邀出席不少活動，曾與媽媽顏寧一同為蘇富比拍賣會走秀，她透露熱愛下廚，大學畢業後曾在美國藍帶廚藝學做甜點，除了女孩都愛的甜點，上海菜更是拿手，媽媽顏寧最愛她煮的紅燒獅子頭，還鼓勵她做真空包賣到大賣場，但最大心願還是希望她趕快嫁出去。

▲▼ 孫道存兒女 。（圖／資料照）

▲孫婕柔與媽媽顏寧感情深厚。（圖／資料照）

距離上回孫婕柔在媒體鏡頭前公開亮相，已是2018年的珠寶活動，據悉近3年來有品牌想邀她出席活動，但她多數時間都在海外，因此低調淡出時尚圈。而孫道存過世，想必對她而言也是一大打擊，父女倆感情深厚，只能把愛藏心中了。

►孫道存癌逝　孫芸芸發聲：一切低調處理
 

關鍵字：

孫道存, 孫瑩瑩, 孫芸芸, 孫婕柔

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