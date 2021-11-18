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泫雅合體男友「上空帶貨」鬼塚虎花卉鞋！　IU同款NB山系霧灰太燒

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▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓「性感小野馬」泫雅（Hyuna）與男友DAWN （金曉鐘）合體總能創造話題，日前兩人為Onitsuka Tiger （鬼塚虎)拍攝形象照，不惜畫上「鬼魅妝」演繹秋冬單品，以火辣上空帶貨聯名款MEXICO 66 SD PF。另外，韓星IU則出鏡New Balance最新廣告，穿著山系鞋款All-Terrain 57/40，美照連發吸引粉絲目光。

泫雅（Hyuna）與男友DAWN （金曉鐘）為Onitsuka Tiger合體，兩人大方換上繽紛的花卉服飾情侶裝，呼應本次與日本紡織藝術品牌nowartt合作的「大吉嶺之花」聯名，搶眼的外套內更索性空無一物，泫雅辣曬美胸與川字腹肌，與男友親密合照形成最閃畫面。

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Onitsuka Tiger x nowartt MEXICO 66 SD PF；TIGER GRACIA 。（圖／品牌提供）

泫雅穿著nowartt聯名款MEXICO 66 SD PF，該款加寬鞋楦並加高鞋底厚度，偷偷修長腿部線條。DAWN則穿上HMR PEAK TRAINER 踝靴，鞋底採用高抓地力且防滑的WET GRIP Rubber，並在鞋面加入莫卡辛鞋的設計元素與獨特的外露泡棉拼接。

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲IU演繹New Balance山系All-Terrain 57/40 。（圖／品牌提供）

IU 為帶貨New Balance山系All-Terrain 57/40與327系列，化身「加油小妹」，以下衣失蹤的極致長腿演繹登山鞋款，此次不僅結合三大越野科技CORDURA、GORE-TEX 和 3M 反光科技，All-Terrain 327延續70年代Trail 355經典跑鞋的高機能感的抓地顆粒，與延伸到後跟的「泡泡」越野大底DNA，本季新品將推出三款新色，以山徑色彩為靈感結合戶外。

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲韓星帶貨鞋款 。（圖／品牌提供）

▲山系M5740與 MS327中性款    。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Onitsuka Tiger , 鬼塚虎, 泫雅, DAWN , 金曉鐘, IU, New Balance

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