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「地瓜」吃對方法還你窈窕好身材　網推3款最好吃，超商就買得到

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編輯／Beverly

便利商店除了販售零食、飲品、微波食品及各類小物外，冬季最熱賣的商品絕對是「烤番薯」，天冷時吃到熱呼呼的番薯，幸福感瞬間倍增。日前全家「夯番薯」不只推出創意新口味，還變身創意麵包，網友讚「超級涮嘴」！除了製成香甜製品超好吃，單吃地瓜居然還可以減肥，想健康吃出窈窕好身材，快來一起看看吧。

全家明星商品「夯番薯」，以棕黃的外皮、鬆Q金黃的肉質和香甜氣息，吸引不少忠實粉絲。日前夯番薯推出創意新口味，變身「甘梅夯番薯」，只要購買一顆夯番薯就贈送一包甘梅粉，可以霸氣的把整顆番薯剝開，灑入大量甘梅粉，越吃越有味。

日前很夯的地瓜麵包再出新口味，加了奶油乳酪的「地瓜乳酪麵包」，選用黃金地瓜製成香濃內餡，搭配滑順不膩口的乳酪，不只增加口感，還保留地瓜顆粒，網友誇讚「內餡分佈很平均，幾乎每一口都吃得到」、「整體口味不會很甜，好吃！」、「買好幾次了，內餡很濃，大推」；但也有網友表示「地瓜跟乳酪混在一起反而失去兩者的特色」。

▲全家地瓜麵包。（圖／翻攝自全家官網）

▲地瓜乳酪麵包偷偷效仿紫色地瓜的外型，實在太可愛啦。（圖／翻攝自全家官網）

想吃地瓜非常簡單，除了全家夯番薯外，7-ELEVEN也可以買到熱呼呼的「現蒸地瓜」，主打連皮吃更健康的現蒸地瓜，選用台灣在地的黃金地瓜，以蒸的方式烹調，保留地瓜的高營養價值及最原汁原味的香甜肉質。

▲現蒸地瓜看起來香甜又可口。（圖／翻攝自7-ELEVEn官網）

▲現蒸地瓜看起來香甜又可口。（圖／翻攝自7-ELEVEn官網）

地瓜不只熱熱的超好吃，製成加工製品更是一番美味，但千萬別以為地瓜都是熱量，只要吃對方法，地瓜還能幫助你健康減肥。地瓜減肥法非常簡單，將帶皮的地瓜清洗乾淨後，拿去蒸熟或煮熟，最後放入冰箱冷藏即可。地瓜皮因含有高營養價值，所以建議一起食用；冷藏後，地瓜的熱量會降低，並增加抗性澱粉，有助於降低熱量吸收，並延長飽足感。

在地瓜選擇上，黃金地瓜、紅心地瓜與紫心地瓜都可拿來食用。黃金地瓜富含鉀，口感鬆Q、味道最甜，可說是最常見的地瓜；紅心地瓜富含紅蘿蔔素，口感細軟、甜度適中；紫心地瓜富含花青素，纖維含量較高、糖分較低，最有助於減肥與維持健康。

▲地瓜。（圖／翻攝自全家官網，ig@familymart_tw，右圖／IG@rice_fishfoodie授權提供，小紅書@愛可可）

▲蒸煮過後的紅心地瓜與紫心地瓜。（圖／翻攝自小紅書@愛可可）

地瓜減肥法的最佳食用時間，為早餐或午餐時間，可將其中一份主食替換成地瓜做食用；雖然營養價值高，但過量食用還是會造成發胖。想要使用地瓜減肥法，建議先與醫生討論自己的體質是否適合，並且盡量避免晚餐時間及空腹時食用，才能在不會對腸胃造成負擔的情況下，維持健康窈窕的好身材。

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關鍵字：

全家, 夯番薯, 地瓜, 地瓜麵包, 減肥

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