迪麗熱巴一秒變帥哥！穿「王子裝」掰彎女粉絲　狂喊：老公

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴於16日出席GQ盛典時，還是個華麗的公主，昨日17日現身LOUIS VUITTON 於上海舉辦之2022春夏時裝秀，卻瞬間化身王子，以擴肩王子外套、褲裝造型帥氣亮相，收起甜美笑容，一個眼神就電暈鏡頭另一端的粉絲們，連女生都表示自己要被掰彎，狂喊：「老公！」

▲迪麗熱巴出席LV上海時裝秀。（圖／CFP）



LV於17日晚間於上海舉辦2022春夏時裝大秀，現場邀請眾多明星共襄盛舉，其中迪麗熱巴在前一日的GQ盛典時尚活動上，才以一套Luisa Beccaria公主風的深V刺繡繁花裙，以及另一套YANINA深藍紫色的捲邊裙禮服，稱霸紅毯最美，盡顯女人味的性感、優雅。

▲迪麗熱巴稍早於GQ盛典的兩套造型。（圖／翻攝自微博）



而相隔一日，迪麗熱巴現身時裝秀，穿上LV的軍裝風外套，擴肩設計的剪裁與色塊拼接，搭配上立領與金屬鈕扣，並以短褲和中筒靴替造型收尾，令迪麗熱巴像瞬間變了一個人，從公主變成了王子，在不同風格間切換自如，接著換上銳利的妝容且收起微笑，一個眼神就透過鏡頭把粉絲們全電翻，許多女生粉絲都表示自己要愛上她，「今天是老公」、「太帥了寶貝」、「帥氣的迪王子！」

▲迪麗熱巴「王子裝」造型太帥，連女生粉絲也被迷倒。（圖／翻攝自微博）



►關曉彤生圖「鎖骨消失」遭酸壯！ 平口裙撞衫超模本人也在場

►IU撞衫也會踢鐵板？泫雅傲人雪乳快掉出 火辣姿態搶走焦點