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蕭亞軒根本寶格麗大戶　戴170萬蛇鑽戒謝粉絲支持

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▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒出道22周年，拍俏皮照謝謝粉絲支持。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（ELVA）年初傳被自家愛犬咬傷右臉頰，一整年都處於靜養狀態，尚未發布新作品，但她仍不時更新IG照片分享近況，雖然都以休閒裝扮為主，但巧搭珠寶、腕錶，依然亮麗時髦，尤其義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）是她的心頭好，收藏不少經典設計，近日又亮出要價約1,708,000元的Serpenti鑽戒，是寶格麗「大戶」。

▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒撫著右臉，秀出寶格麗Serpenti系列海水藍寶石與鑽石戒指，約1,708,000元。（圖／寶格麗提供）

近日蕭亞軒迎來出道22周年，po出手撫右臉的俏皮照，謝謝粉絲一路以來的支持，她的中指戴著閃亮亮蛇造型鑽戒相當吸睛，出自寶格麗高級珠寶系列的Serpenti系列海水藍寶石與鑽石戒指，蛇首鑲有1顆約2.86克拉梨形切割海水藍寶、眼睛為2顆梨形藍寶石，戒環則鑲嵌總重約4.16克拉美鑽。

▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒在家敷臉，一身休閒打扮搭配百萬寶格麗B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊，1,699,000元。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

寶格麗Serpenti蛇形設計深受蕭亞軒喜愛，她還收藏搭配綠色孔雀石面盤的SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金腕錶；此外，靈感源自羅馬競技場的B.zero1系列也在她的珍藏之列，從入門款的B.zero1玫瑰金或黑陶瓷項鍊，到要價近170萬元的B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊都擁有，讓她能隨心所欲疊戴。

▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒戴寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 腕錶，921,000元。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲▼蕭亞軒 。（圖／翻攝hsiaoelva IG）
▲寶格麗B.zero1 Rock項鍊，113,700元。（圖／寶格麗提供）

►關穎賞寶格麗怕動「邪念」　引導女兒正確價值觀「18歲才能戴」　

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關鍵字：

蕭亞軒, ELVA, BVLGARI, 寶格麗

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