新手上妝顯色不失手！ecL眼頰兩用盤助攻聲林之王選手個人魅力

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想要聚焦個人魅力，有一雙美麗電眼更給力！經過一連串競爭激烈的海選，選手們好不容易憑著超凡的實力站上《聲林之王3》的舞台發光發熱，人人期待有機會將自己的特色與長處好好發揮。就有聲林之王選手懂得把握在後台的時間，向彩妝師請教，該如何讓自己的眼妝更有質感、飽和度更高？彩妝師推薦使用ecKare推出的「ecL眼頰兩用盤」顯色又實用。

▲彩妝師分享ecL演頰兩用盤相當實用，一盤搞定眼影、修容及打亮。（圖／翻攝自影片，下同）

賽季初期，聲林之王選手人數眾多，漫長的錄影等待過程中，令人擔心容易掉妝的問題，希望可以找到好方法讓自己的眼妝乾淨又有質感，不只能輕鬆補妝，還能持妝一整天。

彩妝師分享，以實用的大地色系及珊瑚粉色系組成的「ecL眼頰兩用盤」，一盤擁有8種亞洲流行色彩，能滿足大多數人的眼妝需求，即使新手也不容易失手，而且眼影粉質高顯色、高附著度，因此妝感明顯又不容易飛粉，還能局部打亮、修容功能完整，可以輕鬆打造搶眼妝容。

▲「ecL眼頰兩用盤」色彩百搭實用，新手不失手。

影片中彩妝師也直接示範「ecL眼頰兩用盤」，先沾取大地色眼彩，例如古銅金色於眼部大面積暈染，再透過淺膚色提亮，可由眼球中心朝眼頭方向做暈染，最後可以用深一點的咖啡棕在睫毛根部做出眼線效果，使眼部輪廓更深邃。

▲「ecL眼頰兩用盤」高附著力及高顯色力，用指腹也能輕鬆上色。





▲「ecL眼頰兩用盤」不論是直接使用指腹上色或使用刷具都很顯色。

此外，也可以用「ecL眼頰兩用盤」的珊瑚粉色頰彩打上腮紅，即使是小麥色的肌膚也能疊擦出微醺般的自然好氣色，或用最淺色的打亮色修容提亮臉部線條，而且「ecL眼頰兩用盤」不論是直接使用指腹上色或使用刷具都很顯色，可依照個人習慣化妝，輕鬆完成美美的妝容，讓聲林之王選手可以更加自信從容地站上舞台綻放魅力。