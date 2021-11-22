▲BIO UP科美妍近期再推革命性抗老乳霜，緊緻有感因此被暱稱為「極線霜」。（圖／東森自然美提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

5G時代來臨，砸大錢換最新規格的手機同時，別忘了你的美肌保養品也該一併升級！講求速效有感的保養時代，是時候該斷捨離梳妝台前的瓶瓶罐罐，東森自然美BIO UP科美妍近期再推革命性抗老乳霜：「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，以獨特的拉絲質地深入肌底布局美肌網絡，媲美醫美等級保養啟動美麗自動化，緊緻有感，也因此被暱稱為「極線霜」。

繼先前BIO UP科美研推出高CP值的「日本黃金酒粕青春露」，快速整頓肌底狀態並且浸潤肌膚、達到保水保濕功效。隨著時序進入秋冬，氣溫急速變化帶來肌膚適應不良的問題，容易因乾燥加速細紋、油水不平衡、黯沉等問題，隨著年底聚會增加，想要在各大場合完美登場、拍照打卡張張驚豔眾人，務必從現在開始為保養超前部署，透過「高純度酒粕胎盤彈潤霜」精準瞄準肌膚問題。

▲BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜透過獨特質地創造彈力絲線效果。

想在鏡頭前零死角拍出好看的美美照片顯年輕，輪廓線的緊緻度非常重要！BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜透過獨特質地創造彈力絲線效果，以精準拉絲注入肌膚高純度精華，而此次自然美研究團隊再創技術新高度，透過零下25℃兩階段式「創新凍結酵素抽出法」，萃取出僅8%的「日紐雙胎盤原液」珍貴精華，並建構「SYN-4D胜肽微絲」深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等明星成分薈萃為革命性配方，打造出「會拉絲」的豐潤霜。

這些豐盈的精華成分將在接觸肌膚第一時間，火速為肌膚建構美麗基地台，透過5G高速發送訊號，自動導航深入肌底作用，搭配基礎的由內而外、由下而上的拉提保養手技，助攻肌膚恢復彈力、散發光采。即使面對外在環境變化急遽的非常時刻，也能啟動自主性防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量，快速修護撫平歲月痕跡，重拾年輕肌膚質感。

▲高純度酒粕胎盤彈潤霜將於11/24(三)22：20在東森購物46台超優惠全球首賣。

今年冬季不論是報復性旅遊還是歡樂的與久違的親朋好友聚會，掌握美麗的關鍵就交給「高純度酒粕胎盤彈潤霜」強勢改造肌齡，而這款超越肌齡極限的「極線霜」－高純度酒粕胎盤彈潤霜也將於11/24（三）22：20在東森購物46台超優惠全球首賣，讓所有愛美者都能加入居家美肌達人的行列，拒當美肌邊緣人，輕鬆定格歲月。