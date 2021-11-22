fb ig video ETtoday search mobile

拒當保養邊緣人！東森自然美會拉絲的「極線霜」助攻冬季美肌KPI

>

▲▼BIO UP會拉絲的「極線霜」。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP科美妍近期再推革命性抗老乳霜，緊緻有感因此被暱稱為「極線霜」。（圖／東森自然美提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

5G時代來臨，砸大錢換最新規格的手機同時，別忘了你的美肌保養品也該一併升級！講求速效有感的保養時代，是時候該斷捨離梳妝台前的瓶瓶罐罐，東森自然美BIO UP科美妍近期再推革命性抗老乳霜：「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，以獨特的拉絲質地深入肌底布局美肌網絡，媲美醫美等級保養啟動美麗自動化，緊緻有感，也因此被暱稱為「極線霜」。

繼先前BIO UP科美研推出高CP值的「日本黃金酒粕青春露」，快速整頓肌底狀態並且浸潤肌膚、達到保水保濕功效。隨著時序進入秋冬，氣溫急速變化帶來肌膚適應不良的問題，容易因乾燥加速細紋、油水不平衡、黯沉等問題，隨著年底聚會增加，想要在各大場合完美登場、拍照打卡張張驚豔眾人，務必從現在開始為保養超前部署，透過「高純度酒粕胎盤彈潤霜」精準瞄準肌膚問題。

▲▼BIO UP會拉絲的「極線霜」。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜透過獨特質地創造彈力絲線效果。

想在鏡頭前零死角拍出好看的美美照片顯年輕，輪廓線的緊緻度非常重要！BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜透過獨特質地創造彈力絲線效果，以精準拉絲注入肌膚高純度精華，而此次自然美研究團隊再創技術新高度，透過零下25℃兩階段式「創新凍結酵素抽出法」，萃取出僅8%的「日紐雙胎盤原液」珍貴精華，並建構「SYN-4D胜肽微絲」深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純(α-GG)等明星成分薈萃為革命性配方，打造出「會拉絲」的豐潤霜。

這些豐盈的精華成分將在接觸肌膚第一時間，火速為肌膚建構美麗基地台，透過5G高速發送訊號，自動導航深入肌底作用，搭配基礎的由內而外、由下而上的拉提保養手技，助攻肌膚恢復彈力、散發光采。即使面對外在環境變化急遽的非常時刻，也能啟動自主性防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量，快速修護撫平歲月痕跡，重拾年輕肌膚質感。

▲▼BIO UP會拉絲的「極線霜」。（圖／東森自然美提供）

▲高純度酒粕胎盤彈潤霜將於11/24(三)22：20在東森購物46台超優惠全球首賣。

今年冬季不論是報復性旅遊還是歡樂的與久違的親朋好友聚會，掌握美麗的關鍵就交給「高純度酒粕胎盤彈潤霜」強勢改造肌齡，而這款超越肌齡極限的「極線霜」－高純度酒粕胎盤彈潤霜也將於11/24（三）22：20在東森購物46台超優惠全球首賣，讓所有愛美者都能加入居家美肌達人的行列，拒當美肌邊緣人，輕鬆定格歲月。

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 極線霜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「懶癌末期患者」星座Top3，第1名光鮮亮麗，外表根本看不出！

「懶癌末期患者」星座Top3，第1名光鮮亮麗，外表根本看不出！

氣炸烤箱7980元→3999元　可烤全雞、減油80%，從此不怕胖

氣炸烤箱7980元→3999元　可烤全雞、減油80%，從此不怕胖

化妝台也必須認真「斷捨離」　3個過期美妝品居然還能這樣用

化妝台也必須認真「斷捨離」　3個過期美妝品居然還能這樣用

極簡生活5原則：「學會留白」讓你活得更快樂 《鬼滅》「日輪刀摺疊傘」整支黑色帥到爆　打開來竟是滿滿紫藤花 網友評選最雷「交換禮物」TOP 4　萬年馬克杯不要再送，這幾樣才實用 不想做事總是拖拖拉拉！「5個方法」治好你的拖延症 52歲伊能靜有烏黑秀髮　兩種洗髮精交換用、打泡機打出泡沫再上頭都是秘訣 4款超實用聖誕限定「身體保養禮盒」！凱特王妃愛牌推療癒舒眠組 「4星座」愛情保鮮期最短！第1名不停尋找新戀情，膩了就換人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面