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要先吃肉還是先吃菜？　吃對順序「易瘦體質」輕鬆養出來

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▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲吃飯掌握進食順序，易瘦體質輕鬆養出來。（圖／unsplash、pixabay）

編輯／借借

冷呼呼的天氣，多數人的食慾也開始催出來，或許在較厚重的外衣下，我們可以稍微減輕一點外在壓力，但如果能知道一些輕鬆保持身材的小秘訣，當然是更好的選擇，很多人都知道控制體重，需要注意碳水化合物的攝取，但其實先吃菜或先吃肉，也會有瘦身或控制體重的差異，通常你是哪一派？

▲▼晚餐,美食,吃,用餐,食材,沙拉,食物,飲食,餐點。（圖／翻攝自pixabay）

會注重體態的人，一定聽過這樣的進食順序，先喝湯之後，再吃菜、之後再吃肉，最後才是能填飽肚的碳水化合物，像是白米或是麵食等，先把肚子的空間塞滿，自然在最後吃進去的碳水化合物就會自然減少。

而根據《腸胃道及肝臟生理學雜誌》所刊載的一篇文章表示，蛋白質分解後，能引起小腸及胰島腺的膽囊收縮素（CCK）受體敏感度增加，CCK在血液中濃度增加後，會使下視丘的飽足感中樞活化，進而喚起大腦要求身體停止進食的反應。

沙拉。（圖／Pixabay）

如果選擇先吃菜，其成分大多是水分跟膳食纖維，且體積較大，雖然熱量較低，卻因豐富的膳食纖維增進腸胃蠕動，加快排空速度，飽足感下降之後，反而會激發更多食慾，所以只吃菜不但容易出現飢餓感，而且還有可能讓你越來越想吃東西。

所以，先進食蛋白質，如肉、蛋、豆腐等，反而比菜更容易喚起飽足感，才能進而減少熱量的攝取，因為蛋白質含有胺基酸成分，可以促進膽囊收縮素分泌，啓動飽足感反應，讓進食步驟停止或減緩。

▲▼切牛排心理測驗。（圖／Unsplash）

當然，這不是告訴你可以狂吃肉類，想要控制體重，你還是要選擇清淡的料理方式，此外嚴重三高、心血管疾病或腎性疾病的患者，也不適合先吃肉，因為肉類較容易含有隱藏油脂，吃多會容易使血管硬化，此類型的人在吃飯時建議先攝取蔬菜類。

蛋豆魚肉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不僅只有紅肉，包括魚、豆類、雞蛋也是蛋白質來源。

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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