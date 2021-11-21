甄環傳「吃貨淳常在」譚松韻4部陸劇必追！《錦心似玉》開播就爆紅

編輯／Beverly

近期微博熱門話題「甄環傳開播十周年」，飾演皇后的蔡少芬表示「皇后報仇十年不晚！我等到了！」，但更讓人吸睛的是飾演「吃貨淳常在」的譚松韻，堪稱行動吃播的她表示「我還可以吃吃吃……」，網友「小主不要再吃啦！」。憑藉《錦衣之下》、《以家人之名》兩部劇竄紅的譚松韻，以稚嫩童顏與甜美長相，圈粉無數，並靠著出色的演技，變身實力派女演員，喜歡譚松韻的朋友，以下四部劇必追。

▲甄環傳開播十周年，可愛的淳常在不要再吃啦。（圖／翻攝自微博@譚松韻seven）

最好的我們

《最好的我們》改編自八月長安的同名小說，內容講述就讀振華高中的耿耿（譚松韻 飾）與同桌余淮（劉昊然 飾），高一時誤打誤撞成為同桌，漸漸對彼此產生懵懂無知的好感。兩人一起歷經了各種班級風波後，以為終於迎來平靜的校園生活，沒想到馬上就要面對高二分班、選組的人生課題，關乎到升學與未來發展，兩人不得不開始思考自己的將來。從最初兩小無猜的好感，到九年還放不下的深愛，耿耿和余淮一路成長相伴，一起經歷青春，告別青春，也不斷從感情中學習認識彼此與自我探索。

▲最好的我們耿耿、余淮合體太可愛。（圖／翻攝自微博@劉昊然）

錦衣之下

由任嘉倫與譚松韻主演的《錦衣之下》，故事背景設立在明朝，對於追蹤術天賦異稟的六扇門女捕快袁今夏（譚松韻 飾），與看似冷血無情的錦衣衛僉事陸繹（任嘉倫 飾），因為一樁案件而結下樑子，更無奈的是袁今夏奉命協助陸繹，一起下揚州調查修河款被盜的案件。一路上兩人共同經歷了各種苦難，並對抗倭寇、救援百性，原本互看不順眼的兩人，也漸漸培養出默契與感情，但袁今夏卻在此時發現自己的身世，背負著家族血債的她，要如何突破自己的心防，與陸繹走在一起呢？

▲今夏餵陸繹喝藥，把觀眾甜死。（圖／翻攝自微博@電視劇錦衣之下）

以家人知名

經典溫馨家庭劇《以家人之名》由譚松韻、宋威龍、張新成飾演，個性古靈精怪的李尖尖（譚松韻 飾）與爸爸李海潮相依為命，一日樓上搬來了新鄰居，凌和平一家，因為父母日日吵架而不想回家的凌霄（宋威龍 飾）被李海潮帶進家中招待；在社區大嬸的介紹下，李海潮認識了櫃姐賀梅，並在賀梅的請託下，為她照顧兒子賀子秋（張新成 飾）。由李尖尖做為潤滑劑，展開了一家五口一起過日子的生活。

▲一家五口畫面太溫馨，三兄妹老愛犯錯被訓話。（圖／翻攝自微博@電視劇以家人知名）

錦心似玉

由鍾漢良、譚松韻主演的《錦心似玉》，於2021上半年造成轟動，明朝年間永平侯徐令宜（鍾漢良 飾），因原配羅元娘病故，按照元娘遺願，要求永平侯迎娶妹妹羅十一娘（譚松韻 飾）續弦。為了查明母親的死因，十一娘努力獲取徐府上下的信任，重新取得執掌中饋的權力。在丈夫的支持下，十一娘於繡坊教受難民刺繡技藝，改善民生，並與永平侯慢慢培養出感情，就在一切看似都上軌道時，十一娘卻誤以為，永平侯為了追捕犯人而殺害母親，因而產生心結。

▲羅十一娘與永平侯曬恩愛太甜蜜。（圖／翻攝自微博@電視劇錦心似玉）

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