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「9成的瘦子會吃早餐」　掌握3要點維持體重不吃胖

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▲▼吐司,早餐,熱壓吐司,沙拉。（圖／Pixabay）

▲早餐是一天熱量開啟的來源。（圖／Pixabay、stocksnap，以下同）

編輯／借借

許多人想減肥或維持體重，總在思考是否要吃早餐，尤其近年風行的168斷食法，讓更多人為符合8小時進食原則，直接「犧牲」早餐攝取，在2015年美國康乃爾大學研究人員的調查中，發現長年維持健康體重的瘦子，有96％的人都有吃早餐的習慣，只要進食早餐時遵守下列3個原則，即便不靠節食或多餘力氣，也能輕鬆維持體重。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

以高纖為主，注意糖分
雖然早餐是離你晚上睡覺最遠的一餐，有時間消耗卡路里，不代表可以肆無忌憚的大吃大喝，早餐的選擇需要以高纖、低糖為主，最好是完全不要添加糖，有時候其實本身存在在食物裡的糖分，已經能讓你感受到甜的滋味了，燕麥、低熱量與糖分的水果、豆泥都是好選擇。最好不要食用加工品。

▲▼失憶,女孩,房間,麥片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

需要攝取蛋白質
充滿能量的蛋白質，最好是在早餐時就能吃到，蛋或豆類都是很好的選擇，而且增加飽足感，讓身體不會一直向你喊餓，久而久之也能減少一天攝取的總熱量，注意吃蛋就要吃「真的蛋」，而不是饅頭夾蛋或燒餅夾蛋中的「蛋液」，若覺得吃蛋很麻煩，其實在家就能輕鬆做出水煮蛋。

▲早午餐,早餐,吐司,早午餐盤。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

先運動再進食
有研究顯示，早餐前先運動，會比午餐後再運動，消耗更多熱量，比利時進行的研究將兩組男性，在一定期間內攝取比平常多30%的熱量與50%的脂肪，發現在早餐前運動的男性組，不但完全沒變胖，胰島素濃度仍在健康範圍內，且一天燃燒的脂肪量，也比下午再做運動的男性組多更多。

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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