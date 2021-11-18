舒淇慵懶風看秀依舊碾壓全場　歐陽娜娜紅色花苞裙被批「顯腫」

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON繼10月於巴黎時裝周發表2022春夏系列，接續於17日晚間遠渡重洋來到上海舉辦第二篇章的大秀，並邀請眾多大咖明星赴現場看秀，像是舒淇、劉嘉玲、鄧紫棋、章子怡、周冬雨、迪麗熱巴、歐陽娜娜⋯⋯都盛裝出席，其中舒淇身穿LV早春款式的大寬袖裙裝，絕佳狀態碾壓全場，歐陽娜娜選穿的紅色花苞裙，則讓她被批「生圖顯腫」。

▲舒淇出席LV時裝秀，絕佳狀態被讚翻。（圖／CFP、翻攝自微博）

45歲女星舒淇出席LV時裝大秀，選穿2022早春洋裝，大寬袖的抓褶上衣綴以金色絲線與亮片，下身的貼身皮裙拉出修長比例，並秀出她纖細的雙腿，將慵懶飄逸服裝駕馭出女神氣場，舒淇以一頭捲髮、擦上招牌紅唇，絕佳狀態瞬間碾壓眾多女星。

▲歐陽娜娜紅色花苞裙造型生圖被批「顯腫」。（圖／CFP、翻攝自微博）

而總是話題滿滿的歐陽娜娜，這回受邀出席時裝秀，選擇了相當符合她年輕活力的紅色花苞裙，粗肩帶與下襬抽繩設計增添不少街頭感與俏皮韻味，不過現場生圖曝光，不少網友都表示：「這裙子襯得她很壯，但是她明明瘦下來了。」為搭配服裝而化的紅色主題妝容，也被吐槽：「這眼是被人打了嗎？」、「妝容太網紅，顯俗氣。」

▲其他與會大咖藝人還包括劉嘉玲、鄧紫棋、章子怡⋯⋯。（圖／品牌提供）

LV上海時裝秀，除沿用早先公開的43套Look，還特別為上海秀場新增了19套Look，其中 4 套造型展示了由標誌性金鏈與皮革帶組成的「圍巾印花」，這款圖案還同樣出現在半月包 Loop 手袋上， 且Loop 手袋也是本次上海大秀的三款獨家手袋之一，其餘兩款獨家手袋則分別是Dauphine 手袋和 Petite Malle 手袋 。

▲LOUIS VUITTON 上海2022春夏時裝秀。（圖／品牌提供）

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