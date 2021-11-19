LIFE・經典／大學生改變世界的發明　來看看這些優異的設計

記者蔡惠如／綜合報導

近期英國品牌Dyson公布THE JAMES DYSON AWARD 2021年的獲獎者，其獎項的目的在於尋找年輕人使用創造力與執行力，改變生活、社會與世界的優異設計，今年首獎的3位得主分別來自新加坡、英國與荷蘭，而台灣實踐大學工業產品設計系學生李彥寬，也從2千件作品脫穎而出，進入全球前20強。

大家很熟悉英國Dyson品牌的家電產品，而創辦人James Dyson本身是名工程師，對於創造與改善人類生活的發明，擁有更多的熱情，在他的理念中，工程師的力量足以改變世界，今年發表的3位首獎作品，也意在讓人類的生活更好。

HOPES (Home eye Pressure E-skin Sensor) 家用式眼壓測試裝置

青光眼為全球第二大導致失明的原因，在台灣去年因青光眼就醫更突破三十萬人，創下歷史新高，顯見為國人眼睛健康的最大危機之一。青光眼初期無任何症狀，以致發現時通常已相當嚴重，即早診斷與治療以預防失明甚為重要。目前定期監測眼壓的方式是「Goldmann 壓平眼壓測量法」，過，定期監測眼壓是必須的。

其作品的靈感來自新加坡發明家Kelu的父親。因其父親診斷出患有青光眼，不忍他忍受生理上的不適，多次進出醫院就診，而開發出這款侵入性較小、更易於使用的眼壓監測方法。患者戴上指尖上附有感應器的手套，然後把指尖壓在眼瞼中央。透過感應器架構，手套能以亞毫秒級的精準度捕捉眼睛的動態壓力數據。接著再透過機器學習演算法計算患者眼壓，並透過藍牙上傳雲端。

Plastic Scanner塑料分析器

該作品創作者Jerry是致力減少塑膠垃圾機構Precious Plastic的成員之一，他目睹塑料污染的負面影響，以及在回收過程中，缺乏塑膠識別和分類技術所造成的瓶頸。目前大部份塑膠回收及分類過程仍以人力進行，過程耗時且容易出錯，他著手開發出更平易近人的分析裝置。

Plastic Scanner 使用「近紅外光譜術」來檢測塑膠的類型。與傳統的紅外線技術相比，這是一種嶄新且低成本的技術。同時，任何人均能自行組裝分線板，並將電子元件嵌入到手持裝置中，透過開源模式也利於專家進行改進，亦即隨著世界各地越多人回收塑膠，裝置將不斷同步改良。

REACT (Rapid Emergency Actuating Tamponade)快速充氣填塞系統

世界各國都有持刀犯罪問題。救護車在英國的平均等待時間為八分鐘，而在台灣，救護車的目標抵達時間近6分鐘，但傷者可能只需5分鐘，便會因失血而死。其快速充氣填塞系統旨在減少刀傷引致的嚴重出血。

目前治療刺傷的建議，是不要從傷口取出刀狀物，因為刀在傷口施加內壓，同時還填充空腔並防止內部出血。 REACT的概念基於同樣原理，讓急救員可在傷口注入植入式的醫療級矽膠球囊填充物。使用者可在裝置的介面上選擇傷口位置。啟動後便會開始自動充氣的程序，填塞物將會充氣，並根據傷口位置施加壓力近而抑制出血。





與傳統方法相比，REACT系統簡單的應用與自動充氣流程，對急救人員而言反而是更有效的方法。此裝置的原型填充物能在一分鐘內注入進而抑制出血，預計每年可拯救數以百計的性命。





同場加映台灣作品：實踐大學工業產品設計系學生李彥寬zerogap

雖未獲得大獎，但卻已從2千個作品中脫穎而出，進入最後前20強的zerogap，是實踐大學工業產品設計系學生李彥寬洞察行動不便者的如廁需求，設計出全新型態的輪椅產品，透過可向外開展的扶手與前後調整的椅墊，縮短輪椅與馬桶之間的距離，不需要旁人額外協助，就能擁有舒適且安全的如廁體驗，為長者、行動不便或身障人士帶來更友善的環境空間。

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