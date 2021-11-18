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昆凌女兒識貨搶戴珠寶　周杰倫緊張跟後面撿

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▲Boucheron位於台北晶華酒店的麗晶精品店今盛大開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）位於台北晶華酒店的麗晶精品店，今舉辦開幕剪綵活動，品牌大使昆凌佩戴總值超過1億元的祖母綠寶石珠寶出席，她透露現在買珠寶都會考慮未來是否能傳承給女兒Hathaway，她認為Quatre系列會是第一個適合女兒的珠寶，她說：「但也要等到高中舞會才能讓她戴。」不過Hathaway已會自己翻珠寶盒戴上首飾，讓爸爸周杰倫緊張的在後面撿珠寶。

▲▼Boucheron 晶華店開幕,昆凌擔任嘉賓出席。（圖／記者李毓康攝）

▲昆凌今佩戴Boucheron 63,200,000元COL ÉMERAUDES祖母綠寶石項鍊亮相。（圖／記者李毓康攝）

昆凌目前擁有的Boucheron珠寶以Quatre系列為主，若是大件的珠寶她偏愛線條簡約的鑽石作品，她表示：「我對顏色搭配沒那麼勇敢，因此還沒選彩色寶石。」她在巴黎總店看上一條鑽石項鍊沒下手，返台在麗晶店瞧見，考慮納入收藏，她表示：「買珠寶會想到等到女兒可以戴的年代，她會覺得很Vintage但又很時尚、容易佩戴的作品。」

▲▼Boucheron 晶華店開幕,昆凌擔任嘉賓出席。（圖／記者李毓康攝）

▲昆凌購買珠寶會考慮傳承給女兒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron麗晶精品店設有舒適的鑑賞空間。（圖／Boucheron提供，以下同）

之前昆凌有機會參觀Boucheron位於巴黎芳登廣場的總店，她對店內樓梯處懸掛如《哈利波特》會動的畫最印象深刻，也特別到望向芳登廣場的窗前留影。台北麗晶店複製總店意象，以投影方式呈現芳登廣場景致，店內還設有受總店內紅漆圖書館啟發的沙龍，讓賓客能在最舒適的空間鑑賞珠寶。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌戴Boucheron BOUTON ÉMERAUDE 7.43克拉枕形祖母綠鈕扣戒指（左）31,100,000元，COL ÉMERAUDES祖母綠寶石耳環12,650,000元。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌拍攝Boucheron節慶廣告，佩戴Quatre White系列珠寶與351,500元Reflect腕錶。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全台首家街邊店微風信義旗艦店也在本周開幕，百坪空間以霧黑與金色線條漸交織設計，靈感源自30年代創作的Minaudiere百寶匣，最特別是有全球唯一的「Tea Salon」，將台灣特色茶文化融合其中，將不定期邀茶藝老師與賓客交流。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶微風信義旗艦店內的Poetic Salon。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

昆凌, Boucheron, 寶詩龍, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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