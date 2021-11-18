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《逆局》鮮肉朱軒洋、陳妍霏「最萌身高差」合體　分享控制購物慾撇步

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記者王則絲／台北報導

新生代演員朱軒洋、陳妍霏今（18日）攜手出席英倫品牌BARBOUR發表活動，兩人皆穿著自己本季最喜歡的油布外套亮相，帥氣逼人，訪問中提到消費習慣，朱軒洋承認自己很衝動，還分享了讓自己「ㄍㄧㄥ住」購物慾的撇步，陳妍霏則是標準的理智派，在購物時會精打細算，一定要確認「值得」才會買。

▲朱軒洋、陳妍霏出席BARBOUR活動 。（圖／品牌提供）

▲朱軒洋、陳妍妃出席BARBOUR活動。（圖／品牌提供，以下同）

演出影集《逆局》、《天橋上的魔術師》的新生代演員朱軒洋，擁有187公分的高挑身形，是個年僅21歲的小鮮肉，而陳妍霏則是在電影《孤味》、《無聲》中表現亮眼，更是去年的金馬新人獎得主。兩人今現身BARBOUR活動，以「最萌身高差」合體演繹身上的新款油布外套。

▲朱軒洋、陳妍霏出席BARBOUR活動 。（圖／品牌提供）

▲朱軒洋穿著BARBOUR Gold Standard頂級系列的釣魚主題油布外套。

朱軒洋活動上所穿為BARBOUR Gold Standard頂級系列的釣魚主題油布外套，也是今天他私心最愛的一件，理由很簡單，他老實坦言：「因為是最貴的！」、「是其中頂級的、最好的、口袋最多的。」加上他本身就是釣魚愛好者，特別喜歡此款的巧思設計，原來朱軒洋從小就跟著爸爸養成釣魚嗜好，南投、台北、台中都有他喜歡的釣魚地點，且一釣就可以釣上一整天，不過他表示他都會將魚放回去，只著重享受釣魚的過程。

▲朱軒洋、陳妍霏出席BARBOUR活動 。（圖／品牌提供）

▲陳妍霏ALEXA CHUNG聯名款Carmen油布外套。

陳妍霏私下的穿衣風格比較偏中性，「我自己平常比較像小男生一點，想要帥帥的，所以BARBOUR很符合我私下的風格。」身上的這件為BARBOUR與ALEXA CHUNG聯名的Carmen油布外套，採燈芯絨異材質拼接，鋸齒縫線與格紋內裡也都是陳妍霏喜歡的小巧思。

提到消費習慣，朱軒洋率先承認自己就是個衝動購物者，他解釋道：「因為我很少逛街，假如說看到喜歡的，我就會受不了。」但他也分享自己克制慾望的撇步：「讓自己ㄍㄧㄥ住的唯一辦法就是，先到附近吃個東西。」對此陳妍霏則是完全相反，陳妍霏坦言：「如果要在台北市租房子，還要顧慮到現實層面的問題，很多東西就會發現好像沒這麼需要。」完全是個理智派的消費者，購物時會分析得很透徹，確定「值得」才會下手。

▲朱軒洋、陳妍霏出席BARBOUR活動 。（圖／品牌提供）

▲朱軒洋、陳妍霏出席BARBOUR活動 。（圖／品牌提供）

▲朱軒洋示範另一套Barbour × BAPE®Camo Bedale油布外套、陳妍霏則是穿著Barbour x House of Hackney印花襯衫。

關鍵字：

BARBOUR, 朱軒洋, 陳妍霏

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