SK-II青春露下殺5.7折！每毫升14元使用不心疼　大容量有按壓頭更方便

文／C編

SK-II旗下各種保養品，一直以來都受到很多女孩喜歡，大名鼎鼎的青春露看似化妝水，實際上是水狀精華液，配方40年未曾更改，至今沒被超越，R.N.A 活膚霜是細緻的抗老乳霜，讓肌膚澎潤有彈性，輕鬆對抗地心引力，「Her森森」推出「SK-II 超殺組」，集結了青春露、活膚霜，甚至低至市價的5.7折，超級划算。

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▲Her森森推出SK-II超殺組，最低價3250元，點我搶購。



青春露230ml，原價5625元、特價3250元

230ml的青春露特價3250元，換算下來1ml只要14元，使用更不心疼，除了在洗完臉之後濕擦，也可以使用化妝棉濕敷，長期使用都可以看見效果，肌膚青春逆齡，而且不容易有粉刺，呈現出晶瑩剔透的好膚質。

青春露330ml，原價7980元、特價5020元

青春露大包裝是每次週年慶SK-II迷必囤的款式，不僅是因為濕敷效果更好，所以用量大，需要一是次買大包裝才夠用，有壓頭的款式更加方便取用，很多人都會搭配面膜紙或是化妝棉濕敷全臉，輕鬆打造完美緊緻肌膚。

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R.N.A 活膚霜100g，原價5800元、特價3380元

在使用完青春露之後，可以搭配精華加強臉部營養吸收，最後使用R.N.A 活膚霜把所有營養精華封存，同樣添加滿滿的PITERA成分，可以讓肌膚青春逆齡之外，澎潤富彈力，尤其是在秋冬季節更是需要活膚霜的養護，效果更加倍。