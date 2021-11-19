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改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

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▲▼甩掉腹部脂肪3招小秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲想甩開腰間肥肉，改變生活習慣也有幫助。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@kkmmmkk

有些人四肢都很纖細，但就是肚子好大，看起來瞬間多了5公斤，或是明明認真減肥了，但腰間一圈肥肉就是瘦不下來，讓人好困擾！其實想要甩掉大肚腩、減少腹部脂肪，除了拼命運動、控制飲食外，光是改變以下3個生活習慣就能看到不錯的效果。

1.適當緩解壓力

被稱為「壓力荷爾蒙」的皮質醇分泌過多時，會使得身體更加囤積脂肪，而有研究發現，肚子周圍的皮質醇受體特別多，當壓力過大時，即使攝取的熱量沒有變化，腹部也會變得更加容易囤肉。所以養成良好的睡眠習慣，適當釋放壓力、放鬆心情，有助於改善腹部脂肪堆積狀況。

▲▼甩掉腹部脂肪3招小秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.不要吃人工反式脂肪

美國有項以猴子做了長達6年的研究發現，即使每日攝取的熱量不高，但食物中含有豐富反式脂肪，依舊會使體重增加，且主要集中在肚子上。其中人工反式脂肪僅佔每天熱量來源的8%，但6年裡猴子的內臟脂肪和腹部周圍脂肪卻多出了33%。

反式脂肪氫注入食物油裡所生成，像是曲奇餅、洋芋片、蛋糕、甜點奶油都是含有反式脂肪的代表食物，反覆油炸的炸雞、薯條、鹹酥雞等也都經常使用反式油脂。

▲▼甩掉腹部脂肪3招小秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.在飲食中加一點辣

一項隨機雙盲的研究中發現，在熱量和運動變化不大的情況下，每天服用6毫克辣椒素的人，雖然整體的脂肪含量沒有太大變化，但是其腹部脂肪，都出現了明顯下降。且已有許多研究顯示，辣椒素能增進新陳代謝，還能幫助控制食慾，對減肥、體重控制都有所幫助。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 肚子, 瘦肚子, 瘦腰, 腹部, 脂肪, 肥肉, 秘訣

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