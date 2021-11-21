氣炸烤箱7980元→3999元　可烤全雞、減油80%，從此不怕胖

文／C編

氣炸式鍋具因為可以減油最高到80%，而且不需要顧火爐，輕鬆就可以製作出美味的料理，對於忙碌或是廚藝普通的人來說，絕對是福音，因此受到很多人的歡迎，「Her森森」推出「松井14L鋼製旋風氣炸烤箱」，原價7980元、特價3999元，下殺5折令人動心。

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▲松井14L鋼製旋風氣炸烤箱，原價7980元、特價3999元，點我購買。



這款氣炸烤箱擁有14L的超大容量，可以放得下一隻全雞，利用熱空氣快速循環使食材受熱均勻，能夠輕鬆製作出美味的料理，油脂也可以減少很多，低熱量更加健康。

LED觸控面板以清晰液晶顯示，可調節式的溫度控制從攝氏50度到220度，能適合不同料理，並且有16種菜單可以直接按下無需設定，包括蛋糕、烤魚、牛排、吐司等等料理，懶人一鍵就可以輕鬆料理，時間控制則從1到60分鐘，範圍大、夠實用。

機體採用鋼製鈦金灰金屬外殼、防火耐熱，防燙玻璃門一眼就可以看清楚烹調狀況，隨時掌握，買松景氣炸烤箱還贈炊具10件組及食譜，煮菜新手也能變厲害達人。

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「Her森森」推出「松井 14L鋼製旋風氣炸烤箱」，原價7980元、特價3999元，下殺5折，最大的優勢就是擁有14L大容量設計，16道菜單模式設計，還贈10項炊具輕輕鬆鬆就可以完成美味料理，同時減油更健康。