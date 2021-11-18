重鹹是大忌！營養師：天冷要多吃「3類食物」穩定血壓

▲泡麵鈉含量高，心血管疾病患者少吃為妙。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

入冬氣溫變化大，身體血管愈冷就容易收縮，導致血壓升高，除了做好保暖，吃進肚中的食物也要仔細挑選，營養師夏子雯在臉書分享，有心血管疾病的朋友更要留意飲食，像是太鹹、鈉含量太高的食物千萬別吃！同時也建議多攝取以下3大類食物，穩定血壓。

#高鉀蔬果與蔬菜

高鉀蔬果能夠加速排除血中的鈉，有助於降血壓，蔬菜像是川七、莧菜、菠菜、空心菜、芹菜、紅蘿蔔、大番茄等。水果則包括火龍果、奇異果、香瓜、木瓜、芭樂、小番茄等。

她同時強調，植化素中的抗氧化物質好處多多，像是番茄中的茄紅素，有強化血管的作用；洋蔥中的多酚類槲皮素、硫化物，能淨化血液；茄子中的維生素P，是一種黃酮類化合物，能增強血管的彈性。

#豆類與豆製品

豆類含有礦物質鉀、鎂，能調節體內的鈉量；豆漿中含有大豆異黃酮、皂苷等營養素，能優化血液循環，保護心血管。

#含花青素的莓果類

野櫻莓、藍莓、覆盆莓、草莓等莓果類中的花青素是強力的抗氧化物，可提高血液中的一氧化氮濃度，能幫助血管暢通，降低罹患高血壓的風險。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

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