fb ig video ETtoday search mobile

重鹹是大忌！營養師：天冷要多吃「3類食物」穩定血壓

>

▲▼降血壓飲食。（圖／Unsplash）

▲泡麵鈉含量高，心血管疾病患者少吃為妙。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

入冬氣溫變化大，身體血管愈冷就容易收縮，導致血壓升高，除了做好保暖，吃進肚中的食物也要仔細挑選，營養師夏子雯在臉書分享，有心血管疾病的朋友更要留意飲食，像是太鹹、鈉含量太高的食物千萬別吃！同時也建議多攝取以下3大類食物，穩定血壓。

▲▼降血壓飲食。（圖／Unsplash）

#高鉀蔬果與蔬菜

高鉀蔬果能夠加速排除血中的鈉，有助於降血壓，蔬菜像是川七、莧菜、菠菜、空心菜、芹菜、紅蘿蔔、大番茄等。水果則包括火龍果、奇異果、香瓜、木瓜、芭樂、小番茄等。

▲▼降血壓飲食。（圖／Unsplash）

她同時強調，植化素中的抗氧化物質好處多多，像是番茄中的茄紅素，有強化血管的作用；洋蔥中的多酚類槲皮素、硫化物，能淨化血液；茄子中的維生素P，是一種黃酮類化合物，能增強血管的彈性。

▲▼降血壓飲食。（圖／Unsplash）

#豆類與豆製品

豆類含有礦物質鉀、鎂，能調節體內的鈉量；豆漿中含有大豆異黃酮、皂苷等營養素，能優化血液循環，保護心血管。

▲▼降血壓飲食。（圖／Unsplash）

#含花青素的莓果類

野櫻莓、藍莓、覆盆莓、草莓等莓果類中的花青素是強力的抗氧化物，可提高血液中的一氧化氮濃度，能幫助血管暢通，降低罹患高血壓的風險。

▲▼降血壓飲食。（圖／翻攝自FB）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

►菠菜瘦腿、葡萄柚瘦屁股！營養師傳授「瘦局部」飲食法

►營養師教你「火鍋吃不胖」7撇步

關鍵字：

降血壓, 飲食, 營養師夏子雯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收

營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

在愛情裡最容易滿足的3大星座！Top 1一頓家常便飯、貼心關懷就很幸福

孫道存癌逝　孫芸芸發聲：一切低調處理 星巴克11／15起「連續7天」買一送一　4款飲品「特定時間買」現省一半 孫道存么女孫婕柔不畏「靠姊、靠爸」罵名　踏進時尚圈又低調淡出 日本女生秋冬最愛穿針織衫！4款輪流混搭　首選寬版超遮肉 小心誤踩損友地雷！「5種人」快快遠離，千萬別深交 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 超顯瘦韓版風衣1980元→699元　還有拼接款穿上激美有又型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面