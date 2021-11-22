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冷颼颼！山頂鳥保暖衣打折　GORE-TEX仙女藕灰色外套現省3360元

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文／C編

氣溫又要驟降，「Her森森」推出「hilltop山頂鳥秋冬新品8折」活動，機能穿搭不管是男女都可以找到適合的款式，其中還有超受歡迎的GORE-TEX防水外套系列，現省超過3500元，最適合濕冷的冬天，如果是戶外咖，那更是非入手不可。

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▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

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女款GORE-TEX® 3L防水透氣外套，原價16800元、特價13440元

▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

GORE-TEX三層面料、耐用的3L硬殼外套，防水防風又透氣，提供絕佳防護，後領圍塑鋼扣連接內件，可做二件式穿搭，可拆式帽子，帽側、後方皆可調節帽圍，藕灰色看起來溫柔簡約又優雅，是微甜的戶外風格。

男款GORE-TEX® 3L防水透氣外套，原價17800元、特價14240元

▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

同樣採用3L硬殼外套，不僅耐用，GORE-TEX三層面料材質更有防水防風的設計，提供身體最佳的防護，可調整式袖扣，能按照冷度調整手圍，袋蓋式口袋方便收納隨身物，很適合不習慣帶包包出門的男士們。

女款Polygiene 抗菌吸濕快乾保暖圓領衛生衣H56F84 黑，原價1480元、特價1184元

▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

ZISOFIT系列擁有保暖、吸濕快乾的功能，採用POLYGIENE材質設計，具抗菌、彈性效果，是瑞典的專利技術，彈性面料，提高穿著舒適度，圓領開口搭配胸前LOGO，看起來簡約又百搭，單穿或是當作內裡，外面搭配毛衣都是很好的選擇。

男款Polygiene 抗菌吸濕快乾長袖POLO衫，原價1782元、特價1584元

▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

面料採用來自瑞典的Polygiene抗菌專利技術，保暖又快乾，最適合秋冬季節穿搭，彈性面料提高舒適度，羅紋式領片，半開門襟縫扣設計，胸前一個開口式口袋，袖子LOGO標設計，單穿就很有型。

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▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

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女款保暖連帽刷毛外套H24FK3 藍綠，原價5980元、特價4784元

▲hilltop,山頂鳥,外套,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／HEr森森）

毛絨絨的熊熊款外套在近年非常受到歡迎，穿起來可愛又有活力，山頂鳥也推出類似的款式，門襟剪接配布設計，腰下兩個開口式口袋，袖口與下襬羅紋設計，防堵冷風灌入，具機能性又很時髦。

關鍵字：

hilltop, 山頂鳥, 外套, 衣服, 穿搭, Her森森

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