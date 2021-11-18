進入虛擬世界看新裝！台灣設計師「沉浸式體驗展」快閃3天亮點揭曉

▲台灣設計師品牌JENN LEE快閃沉浸式體驗展覽搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師近年來大放異彩，包括周裕穎旗下品牌JUST IN XX、詹朴同名品牌APUJAN都在國際享有高知名度，設計新星JENN LEE則是先前於倫敦時裝週發表21FW系列作品，如今將時尚結合虛擬實境科幻形式，舉辦快閃沉浸式體驗展覽，除了能夠近距離看見以流動為主軸的作品，民眾也能現場戴上VR頭盔進入JENN LEE所描繪的夢幻世界，成為網美們打卡勝地。

▲JENN LEE擅長使用立裁解構出大膽前衛的輪廓造型。（圖／品牌提供）



JENN LEE擅長使用立裁解構出大膽前衛的輪廓造型，是近年來極受矚目的台灣設計師品牌，2021秋冬系列以東方哲學思想為概念，並打造「人林共生」的虛擬世界，為讓民眾能近距離感受，更化作沉浸式體驗展覽，攜手台灣金馬特效獎得主「再現影像」郭憲聰大師與影像創作藝術家李奕慶，將虛擬世界真實降臨在眼前，不僅流動效果的草木細節逼真，眼前人物穿著最新作品，突破展覽形式。

▲設計師工作室模樣在展覽還原。（圖／品牌提供）

一走進展間首先會看到「印花區」，是設計師以強烈的指紋印花打造美感，並運用台灣本地牡蠣抽紗製成的布料結合永續環保。另外將擅長的牛仔布料玩轉出全新火花，向粉絲募集二手牛仔服飾，再以手工釘製的金屬雞眼（eyelet）與廢棄拉練頭予以改造重生。

▲「公母對接」的金屬拉鍊。（圖／品牌提供）

本次展覽還有一大亮點是與台灣拉鍊大廠「KCC」合作，設計師JENN LEE表示，自己喜歡有故事的作品，這次使用了「公母對接」的金屬拉鍊，出自世界上第一款拉錬復刻改造，雖然製作過程緩慢費時，但是點綴在服裝上創造「變」與「流動」的視覺，是其他物件難以取代的，展覽將在11月19日至11月21日舉行。