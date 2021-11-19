G-SHOCK聯名東奧衝浪銀牌帥哥　穿梭巨浪英姿錶上秀

▲G-SHOCK x 五十嵐卡諾亞聯名錶款GBX-100KI，7,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在2020東京奧運為日本隊贏得衝浪比賽銀牌的日裔美籍24歲衝浪高手卡諾亞五十嵐，外型與衝浪技巧一樣備受矚目，吸引CASIO G-SHOCK與他合作推出聯名錶，將於20日在台上市的GBX-100KI腕錶是雙方第二度聯名之作，最吸睛的設計是錶圈以雷射雕刻搭配錶面玻璃印刷上五十嵐穿梭巨浪圖像，錶面、背蓋和錶帶尾端皆印有他的簽名，而錶耳上的 「50」數字代表他在WSL冠軍巡迴賽的編號，成為忠實粉絲必收錶款。

▲錶耳上「50」數字代表五十嵐在WSL冠軍巡迴賽上的編號，錶帶印有五十嵐簽名。

出生在美國加州的五十嵐卡諾亞，受到父親啟發一頭栽進衝浪世界，14 歲時贏得NSSA 18 歲以下組別的冠軍，成為該組別有史以來最年輕的優勝者，從此聲名大噪，一路紅回日本，2019 年他成為第一位在男子冠軍巡迴賽第三場賽事Corona Bali Protected 贏得冠軍的亞裔選手，今年東奧則為日本奪下一面銀牌，精湛表現連精品品牌Dior都注意到，邀他看男裝秀，他私下也擁有不少Dior行頭。

▲卡諾亞五十嵐受邀看Dior男裝秀，與設計師Kim Jones相見歡。（圖／翻攝kanoaigarashi IG）

G-SHOCK第二度邀五十嵐卡諾亞為極限運動為概念的G-LIDE系列創作錶款，選擇以GBX-100 為基礎，搭載藍牙手機連結功能與實用的潮汐圖，外型則是全黑但帶有層次感的紋理，以及結合他穿梭巨浪圖案的裝飾：關於衝浪者必要功能，腕錶搭載智慧藍牙Bluetooth®手機連結功能，透過智慧手機專屬應用程式，除了顯示潮汐圖和月相資訊外，還可用於日常訓練的實用功能，例如：經過距離、時間與配速等。

►G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維 多層次更出色

►G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶 特製錶盒更誘人