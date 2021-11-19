fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK聯名東奧衝浪銀牌帥哥　穿梭巨浪英姿錶上秀

>

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x 五十嵐卡諾亞聯名錶款GBX-100KI，7,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在2020東京奧運為日本隊贏得衝浪比賽銀牌的日裔美籍24歲衝浪高手卡諾亞五十嵐，外型與衝浪技巧一樣備受矚目，吸引CASIO G-SHOCK與他合作推出聯名錶，將於20日在台上市的GBX-100KI腕錶是雙方第二度聯名之作，最吸睛的設計是錶圈以雷射雕刻搭配錶面玻璃印刷上五十嵐穿梭巨浪圖像，錶面、背蓋和錶帶尾端皆印有他的簽名，而錶耳上的 「50」數字代表他在WSL冠軍巡迴賽的編號，成為忠實粉絲必收錶款。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲錶耳上「50」數字代表五十嵐在WSL冠軍巡迴賽上的編號，錶帶印有五十嵐簽名。

出生在美國加州的五十嵐卡諾亞，受到父親啟發一頭栽進衝浪世界，14 歲時贏得NSSA 18 歲以下組別的冠軍，成為該組別有史以來最年輕的優勝者，從此聲名大噪，一路紅回日本，2019 年他成為第一位在男子冠軍巡迴賽第三場賽事Corona Bali Protected 贏得冠軍的亞裔選手，今年東奧則為日本奪下一面銀牌，精湛表現連精品品牌Dior都注意到，邀他看男裝秀，他私下也擁有不少Dior行頭。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲卡諾亞五十嵐受邀看Dior男裝秀，與設計師Kim Jones相見歡。（圖／翻攝kanoaigarashi IG）

G-SHOCK第二度邀五十嵐卡諾亞為極限運動為概念的G-LIDE系列創作錶款，選擇以GBX-100 為基礎，搭載藍牙手機連結功能與實用的潮汐圖，外型則是全黑但帶有層次感的紋理，以及結合他穿梭巨浪圖案的裝飾：關於衝浪者必要功能，腕錶搭載智慧藍牙Bluetooth®手機連結功能，透過智慧手機專屬應用程式，除了顯示潮汐圖和月相資訊外，還可用於日常訓練的實用功能，例如：經過距離、時間與配速等。

►G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維　多層次更出色

►G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人

關鍵字：

G-SHOCK, Dior, 諾亞五十嵐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌女兒識貨搶戴珠寶　周杰倫緊張跟後面撿

昆凌女兒識貨搶戴珠寶　周杰倫緊張跟後面撿

孫道存么女孫婕柔不畏「靠姊、靠爸」罵名　踏進時尚圈又低調淡出

孫道存么女孫婕柔不畏「靠姊、靠爸」罵名　踏進時尚圈又低調淡出

艾兒芬妮只靠金屬鍊遮胸　纖腰、美背全都露

艾兒芬妮只靠金屬鍊遮胸　纖腰、美背全都露

Rosé開箱秒殺的Tiffany X Supreme　3件收藏讓粉絲羨慕不已 金秀賢簽名潛水錶曝光　限量15組手刀開搶 拷貝宋慧喬上班穿搭　少不了閃亮耳環、2只不同風格錶互換 林志穎老婆「下身失蹤」好辣　熱褲穿上癮、PRADA長襯衫當外套 GP與名車Aston Martin聯名錶被炒高3倍價　更稀有的陀飛輪來了 梵克雅寶全球唯一「茶沙龍」在台灣　2.3億項鍊坐鎮慶開幕 黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面