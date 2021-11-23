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買一晚送一晚！日月潭旅館住兩天才2899元　還有台中、花蓮、苗栗可選

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文／C編

年末很多人都會趁著假期外出旅行，犒賞一下這一年來的辛勞，「Her森森」也推出「買1晚送1晚」的住宿優惠，包含日月潭、苗栗、台中逢甲、花蓮、台東等地區，都有可以玩可以住的美麗景點，快揪好友一起出發了！

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▲住宿,花蓮,日月潭,台中,台東,苗栗,飯店,Her森森。（圖／Ｈｅｒ）

▲買1晚送1晚住宿活動，最低下殺2899元，點我搶購

【日月潭瑞居渡假飯店】1泊1食雙人平日（買一晚送一晚），原價12240元、特價2899元

日月潭瑞居渡假飯店緊臨台灣八景的日月潭國家風景區，位於台灣十大經典農村之一「澀水社區」，民風純樸、生態環境豐富的鄉村生活，以茶香與芬多精，交織出美麗的田園風光，有著「台灣小瑞士」之美名，很值得去看看。

苗栗【馥藝金鬱金香酒店】1泊1食雙人平日（升等四人房、買一晚送一晚），原價19200元、特價5499元

苗栗馥藝金鬱金香酒店為苗栗縣首座歐洲品牌之四星級國際觀光飯店，巴洛克式的建築佇立於竹南鎮，共有191間客房，每間客房的面積均超過12坪，相當寬敞，緊鄰萬坪運動公園及苗北藝文中心，加上戶外歐式中庭花園，散發歐洲貴族居所的大器，低調奢華是停留苗栗的首選。

台中【逢甲GOGO回行旅】雙人平日（平日升等雅緻四人房、買一晚送一晚），原價19200元、特價3799元

座落在台中市精華地段，距離逢甲商圈、新光三越、大遠百等熱鬧購物區，20分鐘以內皆可抵達，算是機能相當好的，晚上就到逢甲逛夜市爽吃爽玩，是開車族必去的行旅。

【花蓮百悅飯店】1泊1食雙人平日（升等御品或御格房、買一晚送一晚），原價11840元、特價3299元

花蓮百悅飯店大量運用近50種大理石與花崗石，結合了20餘種建築工法在硬體建築及內裝上，加以美學設計幾何造型的樹枝的剪影，襯托出高雅的外牆立體圖案，運用LED科技在整個建築外觀上，不管是白天陽光，還是夜晚燈光，從枝枒間灑落屋內，心情彷彿來到林蔭深處般的靜謐。

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台東【如意行館】2泊2食四人平日，原價15840元、特價3599元

以輕奢的木質裝潢設計打造出溫馨的居住空間，簡約明亮的房型設計，寬敞的大廳展現出舒適的休閒質感，讓人一踏進去就覺得相當放鬆，現代化的乾濕分離衛浴加上快速的WIFI設置，滿足都市人對於居住的要求。

關鍵字：

住宿, 花蓮, 日月潭, 台中, 台東, 苗栗, 飯店, Her森森

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