愛遲到也上榜！6個「拖垮人生的壞習慣」，你中了幾個？

▲改掉以下壞習慣，讓你的人生反轉。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Lily

好習慣養成難，壞習慣戒掉卻不容易，看似不經意的舉動，日積月累可能會毀掉你的人生，若是你總是怨嘆自己事事不如人，就從戒掉以下6個壞習慣做起吧！

#手機不離手

很多人習慣拿著手機，只要有空檔就要滑一下也甘願，當手機佔據你大多數時間，你能提升自己的時間就變少，還會錯過身邊很多更重要的事情。

#不守時

很多人慣性遲到，覺得遲個5分鐘沒什麼，但是越是成功的人，越是知道時間的寶貴，你不僅浪費自己的時間，更會浪費別人的時間。

#控制不了情緒

這世界上沒有人需要接受、甚至是分擔你的壞情緒，當你一遇到問題，不去思考怎麼解決，只想要任意發洩情緒，若是你連自己的情緒都管控不好，你做什麼都不會成功。

#什麼都說隨便

看似隨和，其實不明白自己要什麼，總是被別人牽著鼻子走，凡事都隨便也不是著改變，對自己的事情都不上心，未來還會有什麼期待嗎？

#沒有底線

做人做事最重要的就是原則，若你沒有底線，遇到任何困難你只會一退再退，最後變得無路可退，無論是工作、戀愛都是，當個有底線的人才不會吃虧。

#待人雙重標準

對他人特別高標，但是對自己卻是得過且過，做任何事情都是雙重標準，別人會覺得這種人可信度很低，不願意和你深交。

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