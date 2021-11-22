包・開箱／MJ Tote手袋、相機包換上泰迪熊絨毛　丁香紫色巨Q少女心爆擊

記者王則絲／專題報導

有許多傳言指出今年會是個寒冷的冬天，而眼前下一波大陸冷氣團也即將來臨，將會有感降溫，冷冷的冬天最需要的正是毛絨絨的服裝來保暖，配件也要跟著換季才行。MARC JACOBS於今年秋冬便帶來了超溫暖、療癒的泰迪熊系列包款，將人氣相機包、Tote手袋都換上毛絨絨新裝，不只有經典泰迪熊棕色，還有特別的丁香紫色，簡直美翻！

▲溫貞菱、宇珊、戚薇示範MARC JACOBS泰迪熊系列新手袋。（圖／翻攝自IG、微博）



觸感柔軟的羔羊毛總是讓人愛不釋手，像是女星溫貞菱、宇珊就分別背上了MARC JACOBS泰迪熊系列的The Tote Bag和The Snapshot相機包，搶先替大家示範低調俏皮的黑色款式。而今日《ET FASHION》則是要來開箱燕麥褐色的Tote手袋，以及丁香紫色的相機包，帶大家一同近賞。

▲《ET FASHION》本次開箱款式。（圖／記者王則絲攝）



MARC JACOBS泰迪熊系列以人造羊毛打造，製作出宛如泰迪熊玩偶般的觸感，囊括最熱銷的The Tote Bag和The Snapshot兩款包型，共推出燕麥褐色、黑色與本次最有看點的丁香紫色。

開箱以褐色的Tote手袋作為示範，毛絨絨外型佈滿整個包身，連手提把的部分也不例外，拎起來手感超療癒，且此款包型原本就相當實用，即使是迷你的Size，依然超能裝，連另一顆相機包都可直接裝入！並附有長背帶可搭配使用。

▲泰迪熊系列燕麥褐色The Tote Bag。（圖／記者王則絲攝）



而相機包不只也換上毛毛材質，搭配亮眼的丁香紫色更顯獨具風格，與銀色的雙J金屬Logo也很相襯，包型部分一如既往設有兩層拉鍊層，日常十分實用，相同的丁香紫色毛毛，運用在Tote手袋上也超可愛，簡直瞄準了少女心猛攻，令人難以招架！

▲泰迪熊系列丁香紫色。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



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