fb ig video ETtoday search mobile

懶人、減肥都必學！5款高顏值「低卡燕麥早餐」1分鐘就搞定

>

▲▼減肥必學5款懶人低卡燕麥早餐。（圖／翻攝小紅書）

▲燕麥不僅是很好的瘦身減脂食材，也是超方便的健康早餐好選擇。

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@吴吉吉Jas

有在關注國外超模飲食或女星減肥餐的人，應該都對燕麥不陌生，燕麥不僅有可溶性和不可溶性纖維，還富含蛋白質、維生素和鈣、鐵、鋅等礦物質，營養豐富，低熱量低GI又能帶來飽足感，是很好的瘦身減脂食材。

此外，燕麥更是一種快速簡單又健康的早餐好選擇，前一天將燕麥加牛奶冰到冰箱，隔天早上就能直接拿來吃，還能隨意加上自己喜歡的配料，1分鐘內搞定，還有高顏值，隨手拍都是網美照，超適合懶人或生活忙碌的人。快把以下5種燕麥早餐做法學起來，每天多睡10分鐘。

▲▼減肥必學5款懶人低卡燕麥早餐。（圖／翻攝小紅書）

1.基本版隔夜燕麥

準備食材：傳統燕麥片2杯，牛奶或植物奶2～3杯。

取一個大碗，將燕麥和牛奶倒入碗中攪拌均勻，蓋上蓋子冷藏至少8小時或過一晚。隔天早上就能直接挖取適量放入杯中食用，另外，牛奶的量可依個人喜歡的口感做調整。

▲▼減肥必學5款懶人低卡燕麥早餐。（圖／翻攝小紅書）

2.熱帶水果燕麥

準備食材：希臘優格1/2杯，奇異果切丁1/4杯，鳳梨切丁1/4杯，草莓切丁1/4杯，烤椰絲1/4杯。

將隔夜的燕麥均勻分裝入杯中，在裝好的燕麥上放上希臘優格、切成塊狀的奇異果、鳳梨和草莓，最後撒上烤椰絲。

▲▼減肥必學5款懶人低卡燕麥早餐。（圖／翻攝小紅書）

3.巧克力莓果燕麥

準備食材：黑莓1/4杯，草莓切丁1/4杯，覆盆子1/4杯，巧克力粉4茶匙，水滴巧克力豆2茶匙，切碎的山核桃4茶匙。

將隔夜的燕麥均勻分裝入杯中，將黑莓、草莓、覆盆子放入杯中，最後撒上巧克力豆、山核桃碎片和巧克力粉。

▲▼減肥必學5款懶人低卡燕麥早餐。（圖／翻攝小紅書）

4.藍莓杏仁燕麥

準備食材：杏仁醬1/4杯，香蕉切片1杯，藍莓1/2杯，杏仁片4茶匙，杏仁萃取液1茶匙，奇亞籽2茶匙，肉桂粉、蜂蜜適量備用。

在準備隔夜燕麥時就先將奇亞籽和杏仁萃取液，與燕麥、牛奶一同添加進碗中，冷藏一晚後，將隔夜燕麥均勻分裝入杯中，再放上杏仁醬、香蕉、藍莓和杏仁片，最後依個人口味可撒上肉桂粉和少許蜂蜜。

▲▼減肥必學5款懶人低卡燕麥早餐。（圖／翻攝小紅書）

5.花生草莓醬燕麥

準備食材：草莓醬1/4杯，花生醬1/4杯，烤花生粒4茶匙，草莓切丁少許。

將隔夜的燕麥均勻分裝入杯中，在裝好的燕麥上放上草莓醬和花生醬，再放入適量草莓丁和花生粒。草莓丁可依個人喜好選擇加或不加。

►改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

►營養師揭秋冬易便秘4大地雷！「順暢食物」＋4招讓你告別不順

►不只黑芝麻！專家推薦5種「最強生髮食物」　防掉髮、美肌都有用

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 早餐, 燕麥, 隔夜燕麥, 燕麥杯, 食譜, 低卡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

「內心幼稚」長不大星座Top 3 ！　第一名需要照顧，面對戀人變屁孩

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

愛遲到也上榜！6個「拖垮人生的壞習慣」，你中了幾個？

愛遲到也上榜！6個「拖垮人生的壞習慣」，你中了幾個？

「4星座」愛情保鮮期最短！第1名不停尋找新戀情，膩了就換人 懶人、減肥都必學！5款高顏值「低卡燕麥早餐」1分鐘就搞定 營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 維持感情長久的5個方法　「認為對方什麼都該知道」是大忌 看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場 超顯瘦韓版風衣1980元→699元　還有拼接款穿上激美有又型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面