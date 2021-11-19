RéVive活膚霜換上彩色外衣、蘭蔻小黑瓶也披著Eli Grita神力夾克

▲限定包裝往往能幫助帶動買氣話題。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

溫暖的年末時刻，保養品也換上新外衣給人嶄新新形象，RéVive光采再生活膚霜變得好時髦，蘭蔻的小黑瓶也披上披上Eli Grita最經典迷人的神力夾克，高絲INFINITY年度蜜粉也華麗現身，讓人通通都想包。

▲RéVive光采再生活膚霜-新生光采版 (經典型)，50ml，6,200元。

RéVive與艾美獎的紐約知名藝術家Mike Perry跨界合作，推出活膚霜-新生光采版，透過Mike大膽豐富的色彩，重塑最經典明星商品。這也是RéVive首次推出限量瓶身設計，品牌創辦人Dr. Gregory Bays Brown與Mike Perry二人，透過他們在不同領域對美的堅持，將品牌精神全新詮釋，同時為即將到來的25週年開啟藝術合作首部曲。

▲LANCOME 超未來肌因賦活露(Eli Grita限定版)，115ml，7,350元、超極光活粹晶露(Eli Grita限定版) ，150ml，3,500元

蘭蔻與法國新銳時尚設計師Julia Colléaux創立的時裝品牌Eli Grita聯名合作，推出超未來肌因賦活露 (Eli Grita限定版)、超極光活粹晶露 (Eli Grita限定版)，在瓶身披上Eli Grita最經典迷人的「神力夾克」，以品牌著名的幾何拼接及大膽色彩，象徵女性堅定無畏自信，為日常保養增添儀式感。

▲KOSE 無限肌緻 花綻薔薇限定蜜粉，1,900元。

每年年底才會現身的高絲INIFINITY花綻薔薇限定蜜粉，迄今已邁入第10個年頭，這次粉盒以非洲玫瑰強韌的生命力為啟發，華麗溫暖色彩做為設計並於蜜粉上印壓著手持一朵玫瑰的模樣，隱藏著「開花綻放的可能性」的寓意。