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痘痘長不停？4種食物幫你養出「不長痘體質」　吃對控油助消炎

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▲▼4種食物幫你養出「不長痘體質」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲有些食物能幫助穩定肌膚，改善痘痘肌狀況。。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@sachi_fujii_official

對抗惱人痘痘、粉刺問題，光靠清潔、保養還不夠，其實飲食也是一大關鍵！除了避開牛奶、高油高糖類等容易致痘的食物外，還有些食物有助於調理油脂分泌、抗發炎，幫助穩定肌膚狀況，像是以下4類食物可說是痘肌人的「友好食物」，日常多吃幫你養出不長痘體質。

1.補鋅、維生素B

鋅可抑制發炎反應、對抗痤瘡丙酸桿菌，也能幫助控制皮脂分泌、減少出油，並有助於皮膚修復，對於改善痘痘、皮膚狀況都有所幫助，除了可從營養保健食品補充，日常飲食也可多吃像是牡蠣、扇貝、南瓜籽等含鋅量較高的食物。

而缺乏維生素B群也會影響肌膚狀況，像是缺乏B2可能會引起唇炎和脂溢性皮膚炎，缺乏B6可能引起痤瘡、濕疹，可直接補充複合維生素B群，或日常多吃蔬菜、豆類、瘦肉、雞蛋等富含維生素B的食物。

▲▼4種食物幫你養出「不長痘體質」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

2.補充Omega-3

像是鮭魚、鮪魚、鯖魚等深海魚類和核桃、南瓜籽、亞麻籽油等都富含Omega-3，Omega-3是一種不飽和脂肪酸，能幫助改善皮膚炎症，抑制長痘、預防毛孔堵塞，對痘痘肌來說很友好，但人體本身合成不了這個成分，所以需要透過飲食來補充。

3.多喝綠茶

綠茶富含的茶多酚，對身體、肌膚都很有益，擁有強大的抗氧化能力，可減少自由基，還能幫助抗炎、緩解光損傷、減少出油、減緩肌膚衰老。

▲▼4種食物幫你養出「不長痘體質」。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

4.水果和堅果要挑著吃

水果含有豐富維生素和營養素，但要有選擇性地吃，像是葡萄、石榴、荔枝等很多水果所含糖分不低，可以選擇藍莓、蔓越莓、桑葚等莓果類或奇異果、柚子等糖分較少的水果。

而堅果含有不飽和脂肪酸，像是核桃、腰果、夏威夷果、栗子等，對於抑制痘痘是有好處的，但要選擇原味、無額外添加許多調味的堅果，一天的攝取量也別太多，大約6、7顆即可。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 改善, 預防, 飲食, 食物

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