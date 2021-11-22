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復古美式耶誕村現身華泰名品城　超美雪景這裡拍得到

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▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園華泰名品城耶誕村走美式復古，異國風滿滿。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

充滿濃濃幸福氣氛的耶誕節即將來臨，以美式Outlet風格見長的華泰名品城，今年以復古風格為主題，打造以「Christmas Reunion 噹我們歡聚一起」為概念的耶誕城，除了美式快餐店場景之外，還有迪斯可、嘻哈球場等熱鬧的歡樂風格，而白雪場景也不能少，輕鬆就能拍美照；台茂則出現飛天熊大與兔兔現身館內，療癒歲末的人們。

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

在桃園高鐵站旁的華泰名品城，每年耶誕推出的「桃園華泰名品城聖誕村」，今年也在11／19正式登場打造三大「跨時代電影級場景」，將50至90年代的復古梗與老靈魂，結合潮流文化，打造濃濃美式新復古風格，包括有古董雪弗蘭、積雪耶誕樹、郵筒與復古油燈與暖黃燈串的復古快餐店；每天晚上5點會響起復古Disco舞曲，舞池內的七彩球燈也閃爍不已的搖擺迪斯可，以及佈滿霓虹燈管青春符號的嘻哈球場，全都能讓手機拍好拍滿。

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

而即日起至明年1／2期間，每天晚上4點半至8點期間，園區大道每半小時會啟動「降雪模式」，造雪機會默默降下靄靄白雪，在美麗的耶誕燈飾下，出現夢幻雪景，搭配美式的建築設計，彷彿在國外，隨便拍都有異國風。

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

華泰名品城表示，從12／15至12／17期間，將推出「第三波-振興五倍券加碼系列活動」，華泰名品城會員可憑五倍紙本券或數位券之數位標章，單筆消費滿5,000元，可至三期客服中心兌換500元抵用券，限量1,000份。

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

桃園台貿購物中心近期也與LINE FRIENDS合作，在館內打造超萌「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，即起至明年1／2，在館內都可見到熊大、兔兔與莎莉的可愛佈置，在挑高空間還能看到巨型的熊大飛翔的可愛模樣，還有PLAY LINE FRIENDS 快閃店現身，讓你可愛週邊一次搶。台茂表示，即起至11／29期間推出「黑色購物節」，五倍振興券活動消費滿3,000元送300元抵用券。

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

▲桃園百貨賣場耶誕佈置。（圖／華泰名品城、台茂購物中心提供）

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關鍵字：

耶誕, 聖誕, 打卡, 景點, 華泰名品城, 台茂

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