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星巴克「冰藍漸層特調」洗版IG！搖一搖直接看到夢幻雪景

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@luv._.daily3、@cafe.jo_ony、fashion-press.net

星巴克的限定飲品總是特別吸引人，韓國星巴克就有一款只在濟州地區限定的「雪景白鹿潭特調」洗版IG，飲品底部是充滿仙氣的冰藍色，上層的白色泡沫營造出雪花的感覺，讓你從杯裡觀賞到夢幻雪景，超高顏值讓韓妞們爭相打卡，去濟州島絕對要來一杯。

▲星巴克雪景飲品。（圖／翻攝自IG@luv._.daily3）

韓國星巴克常以濟洲島具有特色的食物、景觀…為靈感，推出地區限定飲品。這次的「雪景白鹿潭特調」就把知名地標漢拏山火山口的湖泊「白鹿潭」融入飲品設計，用當地特有的白年草做出冰藍色基底，再結合山竹風味做出白白泡沫，搖一搖就像雪花飄落進湖水中，夢幻到讓人驚嘆。

絕美外觀讓「雪景白鹿潭特調」成為近期去濟州島的必喝飲品，飲料本身是帶有刺激口感的蘇打，還能品嚐到酸甜滋味，逛各個景點時帶上一杯清爽解膩，拿起來跟藍藍的天空、大海合照特別有度假氛圍，網友分享的照片讓人看了好羨慕，真想直接衝去濟州島。

另外，日本以米菲兔為主題的Flower Miffy juice garden咖啡廳，也推出了冬日飲品和甜點。「棉花糖橙子巧克力」在甜甜的熱巧克力中，用帶有酸味的橙調和出絕佳風味，上層以米菲兔在冬季雪地裡玩耍為靈感，擺上滿滿的棉花糖和米菲兔造型餅乾，還有兩款巧克力口味的「米菲兔造型甜甜圈」，可愛到讓人捨不得吃。

▲星巴克雪景飲品。（圖／翻攝自IG@luv._.daily3）

▲星巴克雪景飲品。（圖／翻攝自IG@luv._.daily3）

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關鍵字：

星巴克, 韓國, 濟州島, 飲品

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