Jennie曬居家性感照　把肯爺設計的「災難雪靴」穿得太優雅

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南韓「人間香奈兒」Jennie近日在IG發佈穿著緊身運動背心，小露身材的居家穿搭美照，並寫下「這張照片讓我感到平靜」，可見Jennie對穿搭系列照感到十分滿意。照片中Jennie透過陽光散發出空靈氣息，但更吸睛的是她腳上澎厚的雪靴，災難性的特異外型瞬間成為粉絲討論的焦點。

Jennie身穿剪裁合身的白色運動背心，搭配適合秋冬的咖色格紋褲，性感身材、美麗臉蛋加上秋日裡的暖陽，使整張照片呈現優雅舒適的氣息，但引起粉絲關注的是Jennie腳上Kanye West設計的愛迪達「YEEZY NSTLD Boot Khaki」雪靴。雪靴側邊的開口選用魔鬼氈設計，取代傳統鞋帶；鞋面使用防水帆布及高效暖絨打造，搭配防滑的CMEVE材質，使鞋子在雪地中依然保持高效的保暖及防滑效果，但由於澎厚鬆軟的外型實在太過前衛，因此被網友熱烈討論。

▲Jennie曬居家穿搭照，新款YEEZY NSTLD Boot Khak被穿得好優雅。（圖／翻攝自IG@ jennierubyjane）

網友看到表示「這些照片也讓我感到非常平靜」、「Jennie女神實在太美了」、「好優雅」、「鞋子太帥啦！」。但也有不少批評「鞋子怎麼有點像大象的蹄」、「不能理解」、「鞋子真的不行，把照片毀了」等等，看來Kanye West設計的YEEZY NSTLD Boot Khaki給人的視覺感受非常兩極呢。

▲YEEZY NSTLD Boot Khak側邊開口選用魔鬼氈設計，非常好穿脫。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

除了Jennie腳上的愛迪達「Yeezy NSTLD Boot Khaki」雪靴外，Balenciaga（巴黎世家）與Crocs聯名的「洞洞高跟鞋」也成為近期熱門話題。將Crocs基本款洞洞鞋的鞋身，製成能提升腳感舒適度的流線型，加上細跟與經典橡膠底設計，打造出這雙洞洞高跟鞋。看到這些前衛設計的鞋款，只能說時尚真的不好懂呀。

▲Balenciaga X Crocs洞洞高跟鞋外型非常前衛。（圖／翻攝自巴黎世家官網）

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