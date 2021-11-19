劉詩詩、迪麗熱巴「都穿粉色禮服」網陷兩難！　曬仙氣直角肩拼了

▲劉詩詩（右）、迪麗熱巴在時尚活動中默契選擇粉色禮服 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸昨晚（18日）舉行時尚雜誌風尚大典，現場眾星雲集，本次主題為「無界東方」，其中女星劉詩詩、迪麗熱巴不約而同選擇了淺粉色裙裝，劉詩詩高調以平口皺褶禮服亮相增添仙氣，迪麗熱巴則相中浮誇蓬袖造型禮服，小露深溝辣曬S曲線，兩人較勁比美畫面曝光，如此女神畫面也讓網友紛紛陷入兩難。

▲劉詩詩昨晚以高訂之王Giambattista Valli品牌2021秋冬禮服亮相 。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩昨晚以高訂之王Giambattista Valli品牌2021秋冬禮服亮相，一到場便成為焦點，她以淡妝搭配盤髮走上紅毯，符合一貫的仙氣美感。再加上禮服的平口剪裁，完美流露纖細鎖骨線條；並搭配遍佈全身的立體皺褶花卉，創造出豐盈層次，最後以收腰細節與蝴蝶結疊加，甜美氣息撲鼻而來。

▲迪麗熱巴相中大陸第一高訂品牌GUO PEI 作品 。（圖／翻攝自微博）

恰巧同場女星迪麗熱巴也選擇了粉色禮服，比起劉詩詩的甜美更多了野性霸氣，尤其是她捨棄海外一線高訂，反而相中大陸第一高訂品牌GUO PEI 作品，更獲得網友滿堂彩。迪麗熱巴駕馭深V蓬袖禮服游刃有餘，絲毫不吝嗇曬出纖腰與豐滿上圍 ，伴隨上窄下寬的魚尾裙身將不科學體態發揮至極，引發網友驚呼：「迪麗熱巴絕了」、「兩位粉色女神比美」、「連粉色都能駕馭這麼好」。